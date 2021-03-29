Девушка поблагодарила тренера за возможность принять участие в шоу.

За право остаться в шоу "Голос страны" поборолася 16-летняя девушка Анастасия Буханцова, у которой редкое заболевание - алопеция (при нем выпадают волосы).

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Но звездный тренер Дмитрий Монатик решил, что на этом путь Буханцовой в шоу завершается.

"Спасибо за этот опыт, который я здесь получила. Работа с таким человеком, как вы - это уже большая победа в проекте», - обратилась Настя к Монатику.

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Автор: Ольга Робейко