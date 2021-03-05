В воскресенье, 7 марта, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут последний день слепых прослушиваний шоу "Голос страны", в котором все тренеры сформируют свои команды.
На сцену "Голоса страны" выйдет 25-летний Сергей Лазановский. Вокалист решил покорить наставников хитом Calum Scott - U are the reason.
Придет на вокальное шоу и Екатерина Гладий из Львова. Сейчас девушка работает диспетчером по грузоперевозкам, но мечтает петь на большой сцене. Покорить тренеров Екатерина решила с песней Ирины Билык "Ти мій".
За воплощением своей мечты детской пришла давняя знакомая Надежды Дорофеевой - Екатерина Суботова. Девушка попытается покорить наставников исполнением хита группы The HARDKISS - "Гора".
"Голос страны": что известно о шоу
"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского ТВ на канале RTL в 2010 году.
Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.
"Голос страны-11": что получит победитель
Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.
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