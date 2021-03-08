Парень присоединился к команде Дорофеевой.

25-летний Сергей Лазановский из Ивано-Франковска пришел на шоу «Голос страны-11».

Парень спел хит Calum Scott - U are the reason и развернул кресла двух тренеров - Олега Винника и Нади Дорофеевой.

"Это было очень трогательно", - прокомментировала выступление парня Надежда.

«Такие пацаны, как ты, должны быть примером для пацанов, для девочек», - сказал Винник.

Читайте такжеДиспетчер покорила судей "Голоса страны" (фото, видео)Дорофеева пообещала парню поехать к нему в село, если он выберет ее команду. Олег, в свою очередь, дал обещание добавить Сергея в друзья и "лайкать" его.

Но парень решил выбрать команду звездного тренера Надежды Дорофеевой.

Ранее Лазановский спел с матерью песню "Мамина коса" и выложил видео в Facebook, которое набрало около 1,5 млн просмотров.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко