25-летний Сергей Лазановский из Ивано-Франковска пришел на шоу «Голос страны-11».
Парень спел хит Calum Scott - U are the reason и развернул кресла двух тренеров - Олега Винника и Нади Дорофеевой.
"Это было очень трогательно", - прокомментировала выступление парня Надежда.
«Такие пацаны, как ты, должны быть примером для пацанов, для девочек», - сказал Винник.
Читайте такжеДиспетчер покорила судей "Голоса страны" (фото, видео)Дорофеева пообещала парню поехать к нему в село, если он выберет ее команду. Олег, в свою очередь, дал обещание добавить Сергея в друзья и "лайкать" его.
Но парень решил выбрать команду звездного тренера Надежды Дорофеевой.
Ранее Лазановский спел с матерью песню "Мамина коса" и выложил видео в Facebook, которое набрало около 1,5 млн просмотров.
"Голос страны": что известно о шоу
"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.
"Голос страны-11": что получит победитель
Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.
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