До пришествия антихриста: обзор мрачного хоррора "Омен: Начало"

УНИАН делится впечатлениями о приквеле культового хоррора "Омен", который уже можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

4 апреля 2024 года в украинский прокат вышел жуткилетенящий душу фильм ужасов "Омен: Начало" (The First Omen), который расскажет, с чего же началось восхождение на Землю антихриста из культовой хоррор-франшизы. Удалось ли создателям фильма напугать зрителя так же, как оригинальному фильму, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В целом кинофраншиза "Омен", созданная американским писателем, сценаристом и режиссером Дэвидом Зельцером, вместе с картиной 2024 года насчитывает шесть фильмов.

Первая лента вышла в 1976 году и рассказывала о приходе в мир антихриста в человеческом обличье – мальчика Дэмиена Торна, приемного сына американского дипломата, чей собственный сын умер при рождении в Риме. Главную роль в ленте исполнил на тот момент уже известный оскароносный актер Грегори Пек ("Снега Килиманджаро", "Римские каникулы", "Убить пересмешника"). Звездного исполнителя привлек тот факт, что "Омен" должен был стать не просто фильмом ужасов, а скорее психологическим триллером.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, но был настоящим хитом в прокате, став одним из самых финансово успешных фильмов 1976 года. Также он получил две номинации на "Оскар" в звуковых категориях – и получил награду за лучшую музыку.

Два его прямых продолжения вышли в 1978 и 1981 годах, рассказывая о дальнейшем пути Дэмиена Торна. В частности, во второй части рассказывалось о подростковых годах Дамиена Торна, а в третьей – о взрослом антихристе, который уже оказался в верхних эшелонах власти. Главную роль в этой части исполнил Сэм Нилл, до того как в его карьере появились такие хиты, как "Парк Юрского периода" и "Воспоминания человека-невидимки". Оба фильма были восприняты критиками значительно хуже первой части, однако они продолжали собирать отличную кассу в кинотеатрах.

В 1991 году вышла четвертая часть франшизы, созданная специально для телевидения. В этой части в образе антихриста уже была девочка по имени Делия. Впрочем, новый взгляд на историю совсем не понравился ни критикам, ни зрителям.

В 2006 году вышел ремейк первого фильма с Лиевом Шрайбером ("Крик", "Маньчжурский кандидат", "Люди-Х: Росомаха") в главной роли – зачем это сделали, до сих пор непонятно. Фильм, который фактически копировал сюжет первого, прогнозируемо получил посредственные отзывы от критиков, а позже эксперты Slashfilm внесли его в топ-15 худших ремейков фильмов ужасов в истории. Правда, фильму все же удалось собрать неплохую кассу, вероятно, лишь за счет паразитирования на оригинале.

Работа над приквелом классического "Омена" началась в 2016 году, однако за его производство взялись лишь в 2022 году во главе с американским режиссером и бывшей журналисткой Аркашей Стивенсон, которая до этого отметилась работой над хоррор-сериалами "Новый вкус вишни", "Легион", "Терновый куст" и "Нулевой канал". Это ее дебютная полнометражная работа.

О чем новый фильм

События нового фильма возвращают зрителя в 1971 год и происходят в Риме – за несколько месяцев до начала первого фильма "Омен". Уже хорошо известный из первого фильма отец Бреннан (конечно, в исполнении уже другого актера) приходит к отцу Харрису, пытаясь расспросить у него информацию об одном фото.

Параллельно в город приезжает молодая американка Маргарет Дайно, которая должна начать жизнь, посвященную служению церкви, в местном приюте для сирот. Особое внимание девушки привлекает его юная воспитанница – Карлита Скианна. Постепенно героиня сталкивается с тьмой, которая испытывает ее веру и скрывает ужасный заговор, цель которого – рождение вселенского зла.

Актеры и персонажи

Авторы фильма сделали ставку на менее известных актеров. Так, главная роль Маргарет Дайно досталась молодой британской актрисе Нелл Тайгер Фри. Среди ее наиболее известных работ на данный момент – небольшая роль Мирцеллы Баратеон в "Игре престолов" и роль няни Лиан Грейсон в основном актерском составе хоррор-сериала "Дом с прислугой".

Отца Бреннана в новом фильме сыграл британский актер Ральф Айнесон с целой кучей небольших ролей в топ фильмах от "Гарри Поттера" до "Стражей галактики" за плечами. Среди его самых известных ролей – торговый представитель Крис Финч в сериале "Офис" (2001-2003) и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, генерал-майор Николай Тараканов в мини-сериале "Чернобыль" (2019).

Еще из интересных малоизвестных имен в касте – испанская актриса Мария Кабальеро, которая сыграла роль соседки главной героини Луз Валез. Девушка действительно очень яркая и харизматичная, она стала настоящим украшением фильма.

Есть в фильме и парочка звездных имен – совсем маленькую (но очень яркую) роль отца Зарриса, задающую тон всему фильму и которую вы вряд ли быстро развидите, получил Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер в сериале "Игра Престолов"). Также второстепенные, но важные роли исполнили Билл Найи ("Пираты Карибского моря: На краю света", "Реальная любовь", "Другой мир"), который воплотил образ кардинала Лоуренса, и звездная бразильская актриса Соня Брага ("Поцелуй женщины-паука", сериал "Секс в большом городе"), сыгравшая сестру Сильвию из приюта, в котором пристроили главную героиню.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 5 апреля 2024 года и он, неожиданно для многих скептиков, получил положительные отзывы критиков. Особенно на фоне того, что фильм выходит в прокат буквально через пару недель после еще одного хоррора на похожую тематику – "Проклятая дева" с мега-популярной ныне Сидни Суини в главной роли.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков. Консенсус сайта таков: "Этот приквел, который часто вызывает страх, даже если он разворачивается в рамках серии фильмов почти 50-летней давности, является первым признаком светлого будущего для франшизы за довольно долгое время".

В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Если вы относитесь к тем людям, чьей юной психике оригинальный "Омен" в свое время нанес непоправимый ущерб (но вам это понравилось), то приквел франшизы принесет вам приятное чувство ностальгии. Есть даже референс на известную сцены из оригинала.

Также картина понравится тем, кто любит атмосферные фильмы ужасов с участием монахинь и о высших церковных заговорах среди прекрасных римских локаций и старых соборов.

В то же время, если вы бывалый фанат хорроров, этот фильм вряд ли вас напугает – каких-то прямо таких страшных сцен, которые внезапно заставляют подпрыгивать на кресле, поджимать ножки или хвататься за соседа, там нет. Более того, несколько раз вам даже может захотеться посмеяться. Зато есть несколько слишком анатомически детальных и не очень приятных сцен, которые вам вероятно захочется развидеть.

Концовка фильма предполагает возможность сиквела, причем вполне вероятно, что он может развиваться немного в другом направлении, чем первый фильм.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко