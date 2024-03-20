В украинский прокат фильм выйдет 1 августа 2024 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фантастического приключенческого фильма "Гарольд и магический карандаш" (Harold and the Purple Crayon) от режиссера Карлоса Салданы, который в свое время создал хитовые анимационные франшизы "Ледниковый период" и "Рио".

Новый фильм – это увлекательное яркое приключение по мотивам мирового бестселлера, главный герой которого – авантюрный и смелый Гарольд – способен оживить любую вещь, просто нарисовав ее. Однако, когда он попадает со страниц книги в реальный мир, Гарольд понимает, что ему еще многому нужно научиться, а с помощью верного атрибута – магического карандаша – он способен нарисовать больше, чем можно себе представить. Однако сила неограниченного воображения попадает в плохие руки. Теперь Гарольду и его друзьям понадобится весь творческий потенциал, чтобы спасти не только самих себя, но и целый мир.

Главные роли в фильме исполнили Захари Ливай ("Шазам", "Тор 2: Царство Тьмы"), Лил Рел Говерли ("Персонаж", "Птичий Короб"), Бенджамин Боттани ("Лео"), Таня Рейнольдс (сериал "Сексуальное образование", фильм "Эмма") и другие.

Фильм будет содержать как анимационные, так и игровые сцены, а также много спецэффектов.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 1 августа 2024 года.

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