Новый проект описывают как преемника "Миссии невыполнимой" и фильмов о Джеймсе Бонде.

Звезда "Чудо-женщины", сиквел которой выйдет в этом месяце, Галь Гадот получила главную роль в шпионском фильме под названием "Сердце из камня".

Читайте также"Чудо-женщина 1984" выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO MaxНовый проект описывают как преемника "Миссии невыполнимой" и фильмов о Джеймсе Бонде, передает 112.ua со ссылкой на Deadline.

Над сценарием поработает Грег Рука ("Бессмертная гвардия") и Эллисон Шредер ("Скрытые фигуры"), а режиссером выступит Том Харпер ("Аэронавты").

Какие-либо детали сюжета пока что не разглашаются.

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Автор: УНИАН