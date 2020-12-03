Звезда "Чудо-женщины" сыграет в шпионском фильме \ instagram.com/gal_gadot
Звезда "Чудо-женщины", сиквел которой выйдет в этом месяце, Галь Гадот получила главную роль в шпионском фильме под названием "Сердце из камня".
Читайте также"Чудо-женщина 1984" выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO MaxНовый проект описывают как преемника "Миссии невыполнимой" и фильмов о Джеймсе Бонде, передает 112.ua со ссылкой на Deadline.
Над сценарием поработает Грег Рука ("Бессмертная гвардия") и Эллисон Шредер ("Скрытые фигуры"), а режиссером выступит Том Харпер ("Аэронавты").
Какие-либо детали сюжета пока что не разглашаются.
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