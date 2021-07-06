Выход нового клипа анонсирован в Instagram итальянской группы.

Эпатажный фронтмен группы Maneskin, победивший на Евровидении-2021, Дамиано Давид сменил имидж.

В новом образе Дамиано предстанет в клипе на песню I Wanna Be Your Slave, которая продолжает покорять сердца меломанов и верхние строчки чартов по всему миру.

Именно для новой видеоработы певец изменил прическу, обрезав волосы. Об этом он сообщил в сторис Instagram.

Выход нового клипа также анонсирован в Instagram итальянской группы.

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Maneskin на Евровидении-2021

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии - рокеры Maneskin с песней Zitti E Buoni.

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

После победы в конкурсе популярность группы начала стремительно расти не только в Европе, но и в США.

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Автор: Ирина Погорелая