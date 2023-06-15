В фильме есть одна дополнительная сцена в самом конце титров.

15 июня 2023 года в украинский прокат вышел многострадальный "Флэш" (The Flash), ставший тринадцатым фильмом в рамках расширенной киновселенной DC.

События фильма происходят вскоре после финала "Лиги справедливости". Барри Аллен, он же Флэш, решил применить свои способности для путешествия в прошлое, чтобы предотвратить убийство своей матери, в котором затем несправедливо обвинили его отца. Впрочем, как обычно бывает с путешествиями во времени и изменениями прошлого, что-то пошло не так – Барри ненароком изменил будущее и оказался в ловушке иной реальности. Действительность этого мира оказывается не слишком приятной: вернулся генерал Зод, снова пытаясь уничтожить Землю, а супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, просто не существует. Теперь Барри должен объединиться с Барри из этого мира и совсем другим Бэтменом, а еще отыскать местного Супермена, который окажется Супергерл. Подробный обзор фильма вы уже можете почитать в нашей отдельной рецензии.

При этом, в самом конце фильма, после всех титров, есть одна дополнительная сцена.

Осторожно, впереди спойлеры!

По сути, сцена после титров является продолжением концовки фильма "Флэш" – когда Барри все же исправляет все ошибки и возвращается в свою реальность, он считает, что ему удалось избежать заметных изменений будущего. Впрочем, позже он выясняет, что теперь здесь живет еще один совсем другой Бэтмен – вместо персонажа Бена Аффлека появляется персонаж Джорджа Клуни, которого он играл в фильме "Бэтмен и Робин" 1997 года.

В сцене после титров Барри выходит из бара вместе с Акваменом, который хоть и выглядит так же, как и раньше, но все же кажется немного иным по поведению. Барри пытается убедить его, что в этом мире теперь другой Бэтмен.

При этом эта сцена скорее включена просто ради еще одного звездного камео и чтобы повеселить публику. Хотя финал и дополнительная сцена вполне могут намекнуть на продолжение этой линии в будущих проектах DC, в настоящее время нет никаких намеков на то, что она будет развиваться дальше.

Как сообщал УНИАН, ранее был анонсирован запуск обновленной вселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Еще в феврале 2023 года они объявили о своих планах на ближайшие несколько лет, анонсировав сразу десять новых проектов – по пять фильмов и сериалов.

При этом в объявленных проектах пока не было никаких официальных заявлений о возвращении Флэша или других членов Лиги справедливости из предыдущих фильмов. В то же время уже точно известно, что Генри Кавил больше не сыграет Супермена – в следующем фильме о Кларке Кенте будет задействован новый, более молодой актер.

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