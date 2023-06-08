"Трансформеры: Восхождение Звероботов", "Клондайк" и швейцарское кино: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходит очередная часть кинофраншизы "Трансформеры". Также в столице начнется фестиваль "Неделя швейцарского кино". Тем временем, онлайн на Netflix станет доступен украинский кинохит "Клондайк", который в этом году выдвигали на "Оскар". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

Transformers: Rise of the Beasts (США, 2023, приключения/фантастика/экшн)

Очередная часть кинофраншизы, основанной на культовой линии игрушек компании Hasbro, является сиквелом ленты "Бамблби" (2018) и приквелом фильма "Трансформеры" (2007), хотя и не связана с нимим напрямую. В целом это уже седьмой фильм серии.

На этот раз основные события будут происходить в 1990-годах, когда в игру вступают новые виды трансформеров – Максималы, Предаконы и Терраконы. Чтобы защитить человечество от катастрофы, уже хорошо известным зрителям Автоботам придется объединить усилия с другими представителями своего вида и людьми.

Главные роли в новой части франшизы исполнили Энтони Рамос ("Рождение звезды", "Гамильтон", "На высотах Нью-Йорка") и Доминик Фишбек ("Проект "Сила", "Иуда и черный Мессия").

Режиссером новых "Трансформеров" выступил Стивен Кейпл-младший, который до этого снял фильм "Крид II: Наследие Рокки Бальбоа" (2018). Сценарий к нему написал Джоби Харольд, который также работал над такими фильмами, как "Король Артур: Легенда меча", "Армия мертвецов" и "Флэш", а еще сериалом "Оби-Ван Кеноби". Продюсером выступил Майкл Бэй, снявший первые четыре фильма серии.

В фильме есть одна сцена между титрами. В 2022 году сообщалось, что он должен стать первым из новой трилогии "Трансформеры" – и его концовка на это прямо намекает.

Премьера фильма состоялась в Сингапуре в конце мая 2023 года, однако в широкий прокат он выходит только на этой неделе. По итогам первых обзоров, фильм получил средние отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,6 баллов из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 55% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты дали фильму только 41 балл из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Неделя швейцарского кино 2023

(Швейцария, 2023, фестивальный)

9-14 июня в киевском кинотеатре "Жовтень" в шестой раз состоится фестиваль "Неделя швейцарского кино", в программу которого вошли знаковые ленты производства Швейцарии 2021-2023 годов. Среди них участники Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Фестиваль откроется исторической биографической драмой "Влюбленная в пустыне" режиссера Маргарите фон Тротта из официального конкурса Берлинале этого года. Снятая по реальным событиям лента рассказывает о кризисе в отношениях выдающейся писательской пары Ингеборг Бахман и Макса Фриша. Главные роли в фильме исполняют звезда картин "Три мушкетера: Д'Артаньян" и "Корсет" Вики Крипс (лучшая европейская актриса 2022 года по версии Европейской киноакадемии), а также Рональд Церфельд, известный по сериалу "Вавилон-Берлин".

Еще один исторический байопик в программе – лента "Сиси и я" режиссера Фрауке Финстервальдер. Это также нынешняя премьера Берлинского фестиваля – фильм показали в секции "Панорама", в которую отбирают ленты с ярко выраженным политическим, гендерным или социальным контекстом. В центре сюжета – графиня, которая становится спутницей самой популярной женщины своего времени – австрийской императрицы Сиси. Роль монархини исполняет Сандра Гюллер ("Неидеальный мужчина", "Тони Эрдманн").

Третья картина фестиваля, снятая женщиной – "Линия" из официального конкурса прошлогоднего Берлинале. Режиссер Урсула Майер ("Дневник моего разума", "Мосты Сараева", "Дом") – самая известная женщина, представляющая кинематограф Швейцарии. Драматические события фильма разворачиваются в семье главной героини, которая получает судебный запрет приближаться к семейному дому после того, как она ударила свою мать. Украинским зрителям одна из актрис, Валерия Бруни-Тедески, известна по лентам "Лето '85" и "Только животные".

На фестивале также покажут снятую при участии украинских кинематографистов картину "Ольга". Дебютная полнометражная работа режиссера Эли Граппа впервые увидела свет в Каннах в 2021 году, а украинскую премьеру имела в том же году на Одесском международном кинофестивале. Швейцария же выдвигала фильм на соискание премии "Оскар" в категории "Лучшая международная лента". В картине идет речь об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан.

Киллер на пол ставки

Les complices (Франция, Бельгия, 2023, комедия)

В центре сюжета этого фильма – профессиональный киллер, который неожиданно сталкивается с проблемой: он теряет сознание едва видит кровь. Конечно же его увольняют, и теперь он вынужден искать обычную работу. Благодаря новым соседям он устраивается менеджером в колл-центр, но все портит невыносимый босс, который просто издевается над сотрудниками. Еще и руководство по прежней работе решило убрать киллера-неудачника. Поэтому герою придется вспомнить темное прошлое и избавиться от надоедливого руководства, взяв в напарники наивного коллегу-соседа, которому тоже надоел собственный босс.

Одну из ролей в фильме исполнила Ванесса Паради.

Мировая премьера фильма состоялась в начале 2023 года. Сейчас на IMDb у фильма оценка 6,5 баллов из 10.

Отметим, что на следующей неделе фильм также официально выходит в российский прокат. Французские кинокомпании в целом не имеют никаких проблем с прокатом фильмов в России на фоне бойкота сотрудничества с государством-террористом со стороны крупнейших мировых киностудий. Сейчас именно фильмы производства Франции составляют львиную долю репертуара российских кинотеатров.

Клондайк

Клондайк (Украина, 2022, драма/война)

Если вы по какой-то причине до сих пор не посмотрели украинский фильм "Клондайк", который в этом году был заявлен как номинант на "Оскар" от Украины в категории "Лучший фильм на иностранном языке", то теперь у вас есть шанс сделать это вполне легально онлайн – 7 июня фильм стал доступен на Netflix.

События фильма происходят летом 2014 года в селе Грабово Донецкой области, которое постепенно попадает под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. Главные герои фильма – супруги Ирка и Толик. Женщина находится на последних месяцах беременности, но упорно отказывается покидать свой дом, несмотря на то, что там уже вовсю чувствуется война. Переломным моментом становится 17 июля 2014 года, когда неподалеку от Грабового падает сбитый сепаратистами из "Бука" гражданский пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина, также известная по фильму Натали Ворожбит "Плохие дороги", и Сергей Шадрин ("Черный ворон", "Довбуш", "Бог простит"), для которого это одна из последних ролей в кино – в 2021 году актер скончался. Также важных персонажей сыграли Олег Щербина ("Черкассы") и Олег Шевчук ("Носорог").

Фильм "Клондайк" является копродукцией Украины и Турции, а за его постановку отвечали режиссер Маринп Эр Горбач и ее муж продюсер Мехмет Багадыр Эр. Всего они работали вместе уже над четырьмя фильмами, начиная с 2009 года, однако настоящего успеха достиг именно "Клондайк", который в отличие от предыдущих работ дуэта Марина срежиссировала самостоятельно.

Мировая премьера "Клондайка" состоялась 21 января 2022 года на главном фестивале независимого кино в США "Сандэнс", где фильм получил награду за лучшую режиссуру. Позже он участвовал в конкурсной секции "Панорама" 72-го Берлинского международного кинофестиваля, где получил приз зрительских симпатий. Кроме того, фильм был отмечен наградами еще ряда международных кинофестивалей.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 6,9 баллов из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 96% одобрения от кинообозревателей.

Читайте более подробный обзор фильма в нашей отдельной рецензии.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2023 года – на этой неделе стартуют черная комедия "Основано на реальных событиях" с Кейли Куоко от Peacock и криминальная драма "Переполненная комната" с Томом Холландом от Apple TV+.

Марина Григоренко