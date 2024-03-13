"20 дней в Мариуполе", "Я, "Победа" и Берлин" и "Я – капитан": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в повторный прокат решили выпустить документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который несколько дней назад принес Украине первый в истории "Оскар".

Также на больших экранах можно будет посмотреть украинскую приключенческую комедию "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина, фильм-номинант на "Оскар-2024" от Италии "Я – капитан", французский триллер "Заложники острова", ретроспективу смелой драмы Ксавье Долана "И все же Лоранс", а также два фильма ужасов – "Воображаемый друг" и "Заклятие. Царство тьмы" (нет, он никак не связан со знаменитой франшизой Джеймса Вана).

Между тем, онлайн выйдет романтическая комедия "Ирландское желание" с молодежной звездой "нулевых" Линдси Логан, которая, похоже, наконец смогла решить все свои личные проблемы и вернуться в кино.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

20 дней в Мариуполе

20 Days in Mariupol (Украина, 2023, документальный/военный)

После победы на "Оскар-2024" в минувшее воскресенье украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" с 14 марта возвращается на экраны избранных кинотеатров Украины.

Фильм создали члены команды Associated Press, которые стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

"20 дней в Мариуполе" – режиссерский дебют военного корреспондента с опытом в Сирии, Карабахе, Ливии, Ираке, Секторе Газа и Афганистане, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. Также к созданию картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналистка Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию, которая считается самой престижной в области журналистики.

Впервые картина увидела свет в начале 2023 года на "Санденсе" – одном из главных фестивалей независимого кино в США, где она получила Приз зрительских симпатий. Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал лучшим фильмом национального конкурса, а также обладателем Приза зрительских симпатий.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 83 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру", а широкая аудитория – 8,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Повторный прокат картины ограничен – посмотреть ее можно будет в короткий промежуток времени лишь в отдельных кинотеатрах Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы, Луцка, Ривного, Черновцов, Броваров, Гатного, Дрогобыча, Александрии, Бучи, Умани, Софиевской Борщаговки, Ивано-Франковска, Нововолынска, Винницы, Хмельницкого, Кременчуга, Каменца-Подольского, Узина, Белой Церкви, Нежина, Вишневого, Кривого Рога, Коломыи, Измаила, Сум, Черкасс, Запорожья, Житомира. На некоторых площадках состоятся лишь разовые показы в отдельные дни. Актуальный перечень кинотеатров можно увидеть на странице фильма.

Выход фильма на украинских онлайн-платформах запланирован в скором времени.

Я, "Победа" и Берлин

Rocky Road to Berlin (Украина, 2024, комедия/приключения/роуд-муви)

Этот фильм по одноименной повести покойного Кузьмы Скрябина должен был выйти в прокат еще весной 2022 года, однако из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину его релиз перенесли аж на два года.

По сюжету фильма, обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять у известного коллекционера эту раритетную машину на желанный шестисотый "Мерседес". Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы – обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло наперекосяк. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полном сногсшибательных приключений.

Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина – 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма известные украинские исполнители. Среди них – ТНМК, Джамала, Антитела, TVORCHI, O.Torvald, Wellboy, Тина Кароль, Без Обмежень, Алина Паш, Monatik, Khayat, DZIDZIO и другие.

Главную роль в фильме исполнил украинский актер Иван Блиндар, которого зритель мог видеть в фильмах "Когда падают деревья", "Сквот32" и "Путь мертвеца", а также клипе группы Latexfauna на песню Surfer.

Режиссером фильма стала Ольга Ряшина ("Секс и ничего личного").

Я – капитан

Io capitano (Франция, Италия, Бельгия, 2023, драма/приключения)

Фильм представляет из себя сагу о двух братьях-подростках, которые мечтают стать звездами рэпа в Европе и попасть на MTV. Собрав нужную сумму денег, они сбегают из дома в Сенегале и отправляются в далекое и опасное путешествие в Италию. Это путешествие срывает розовые очки и показывает парням мир таким, каким он есть на самом деле: грязный, жестокий, злой и несправедливый. И чтобы выжить и изменить что-то к лучшему, надо не закрывать глаза, а действовать.

Режиссером фильма выступил Маттео Гарроне, чьи предыдущие фильмы – "Гоморра" (2008), "Реальность" (2010), "Сказка сказок" (2016) и "Догмен" (2018) – имеют богатую фестивальную историю и немало престижных наград.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года, где он получил 13-минутные овации и "Серебряного льва" для режиссера Маттео Гарроне. Всего в Венеции фильм собрал более 10 наград в различных категориях. Также фильм был одним из пяти номинантов на "Оскар-2024" в категории "Лучший международный фильм" (от Италии).

На данный момент на IMDb лента имеет оценку 7,6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали фильму 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – 7,6 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Заложники острова

Soudain seuls (Франция, Бельгия, Исландия, 2023, триллер/драма)

Главные герои фильма – Бен и Лора, которые встречаются уже пять лет и наконец решили совершить кругосветное путешествие на яхте. Направляясь в Южную Америку, они решили остановиться на необитаемом острове у берегов Антарктиды. Но прямо во время экспедиции начинается шторм, и лодка исчезает. Теперь они отрезаны от мира, зима приближается, и паре придется бороться за свое выживание и за свою любовь.

Главные роли в фильме исполнили Мелани Тьерри ("Вавилон нашей эры", "Теорема Зеро", "Пятеро одной крови") и Жиль Лелуш ("Враг государства № 1", "Три часа на побег", "Влюбись в меня, если осмелишься").

Режиссером фильма выступил Тома Бидеген, который сначала получил признание как автор сценариев к картинам "Пророк" (2009) и "Ржавчина и кость" (2012). Как режиссер он дебютировал в 2015 году с драмой "Ковбои".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

И все же Лоранс

Laurence Anyways (Канада, Франция, 2012, мелодрама/ЛГБТ)

На этой неделе в избранных украинских кинотеатрах начинается весенний сезон ретроспективы, в рамках которого в прокат вернутся три знаковые ленты предыдущих лет. Фильмом марта станет смелая мелодрама "И все же Лоранс".

В центре сюжета фильма – учитель старшей школы и писатель Лоранс, который безумно влюблен в свою девушку Фред. Впрочем, их радостная жизнь переворачивается с ног на голову, когда Лоранс признается в свой транссексуальности и заявляет о намерении жить как женщина. Фред обещает поддерживать партнера во время его перехода, но новый образ жизни пары противоречит взглядам друзей, семьи и общества в целом.

Главные роли в фильме исполнили Мельвиль Пупо ("Время прощания", "По божьей воле", "В постели с Викторией"), Сюзанн Клеман ("Я убил свою мать", "Мамочка") и Натали Бай ("Поймай меня, если сможешь", "Это всего лишь конец света").

Снял фильм франко-канадский режиссер-вундеркинд Ксавье Долан ("Я убил свою мать", "Воображаемая любовь", "Мамочка", "Это всего лишь конец света"), который в 2023 году объявил об уходе из кино.

Особым украшением фильма (вместе с великолепными костюмами) стал саундтрек, где наряду с классической музыкой Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена и Антонио Вивальди звучат хиты The Cure, Duran Duran, Depeche Mode, Moderat и Селин Дион.

Мировая премьера ленты состоялась 18 мая 2012 года на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". На данный момент на IMDb лента удерживает оценку 7,6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 79% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали фильму 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – 7,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Воображаемый друг

Imaginary (США, 2024, ужасы)

Когда Джессика возвращается в родной дом вместе с семьей, ее младшая падчерица Алиса обнаруживает неожиданную привязанность к плюшевому мишке по имени Чонси, которого находит в подвале. Алиса начинает играть с Чонси в игры, которые сначала кажутся невинными, но со временем становятся все более зловещими. Джессика вмешивается, наблюдая тревожные изменения в поведении Алисы, и осознает, что Чонси – это нечто гораздо более ужасное, чем ее милая плюшевая игрушка из детства.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет лишь 4,9 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 31% одобрения от критиков и 52% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали фильму 34 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), зато широкая аудитория – 6,2 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Заклятие. Царство тьмы

It Lives Inside (США, 2023, ужасы)

Главная героиня фильма – девушка по имени Сэм, чья подруга начинает очень странно себя вести и рассказывать, что ее преследует некое потустороннее существо. После ее исчезновения Сэм выясняет, что это существо, которое приобретает силу, питаясь чужими обидами. Теперь, чтобы заклятие не пало на нее саму, Сэм нужно выяснить, что мучило ее подругу.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 64% одобрения от критиков и 47% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали фильму 50 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – лишь 3,7 из 10 баллов ("в целом негативные отзывы").

Ирландское желание

Irish Wish (США, 2024, комендия/романтика/фэнтези)

В центре сюжета фильма – девушка Мэдди, которая узнает, что парень ее мечты женится на ее подруге. Более того, героиня получит приглашение на свадьбу пары, которая должна состояться в Ирландии. Переступив через собственные чувства, девушка соглашается приехать. Уже в Ирландии она совсем несерьезно загадывает желание у древнего камня – выйти замуж за того самого парня. Каково ее удивление, когда на следующее утро она просыпается и выясняет, что их свадьба вот-вот состоится, и никто кроме нее не помнит ничего из того, что помнит Мэдди. Впрочем, совсем скоро героиня начинает понимать, что на самом деле это совсем не то, что ей нужно, а ее настоящей любовью является совсем других парень.

Главные роли в фильме исполнили Линдси Логан ("Чумовая пятница", "Дряные девчонки"), Эд Спилерс (сериалы "Ты", "Чужестранка"), Александр Влагос (сериалы "Мерлин", "Версаль") и Джейн Сеймур, наиболее известная нашему зрителю по популярному в 90-х сериалу "Доктор Куин, женщина-врач".

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 15 марта 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы марта 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет мексиканский приключенческо-криминальный сериал "Искатели приключений", а на Peacock – мистическая драма "Яблоки от яблони" с Аннетт Бенинг и Сэмом Ниллом. Тем временем, на Apple TV+ состоится премьера исторического триллера "Охота" о поисках убийцы президента США Авраама Линкольна.

Марина Григоренко