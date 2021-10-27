Сейчас пересытившегося кровью и убийствами зрителя сложно удивить новым хоррор-фильмом, а эксплуатация режиссерами жанровых клише часто даже вызывает противоположную реакцию. В ход опять идут старые "добрые" киноленты о привидениях, тайных сектах и обрядах, и загадочных исчезновениях.
И, хотя в некоторых случаях в нашем мире намного больше извращенных и ужасных вещей, когда Хэллоуин – мы стараемся забыть о проблемах и окунуться в атмосферный вечер, наблюдая, как под каток попадает кто-то другой.
Фильмы на Хэллоуин: перечень кинолент для хорошего вечера
"Ведьма", 2015
Сложно представить Хэллоуин хотя бы без одной работы мастера ужасов Роберта Эггерса. В послужном списке этого режиссера такие киноленты, как: "Маяк" (2019), "Гензель и Гретель" (2007), "Эстер" (2012).
В центре сюжета "Ведьмы" – семья пуритан в Новой Англии, столкнувшаяся со сверхъестественными силами. События происходят в эпоху "ведьмовских процессов", когда девушек и женщин, уличенных в черной магии и якобы поклонениях Сатане, либо выгоняют за пределы городов, либо просто казнят.
Молодая Томасин, которую, кстати сыграла обворожительная Аня Тейлор-Джой, сталкивается с травлей со стороны односельчан и родителей. Отношения со взрослыми естественно заканчиваются трагедией.
Помимо проблемы социального порядка (например, взаимоотношений между людьми в изолированном пространстве, влияния слепой веры на поведение героев и их способности принять Другого) Эггерс вводит образ черного козла – олицетворение самого Нечестивого, допуская участие и темных сил.
В фильме много ссылок на произведения искусства, чего стоит кульминационная сцена с шабашем на опушке леса!
"Дракула", 1992
Наверное, самая известная и яркая экранизация романа Брэма Стокера от легенды кинематографа Фрэнсиса Форда Копполы, запомнившегося западному зрителю, прежде всего, по "Крестному отцу" и "Апокалипсисе сегодня".
История о трансильванском графе, который питался кровью своих врагов, а по версии Стокера заключил впоследствии с нечистыми силами договор, стала популярна еще в начале XX века и остается такой по сегодняшний день.
Влада Дракулу, которого нельзя представить вне фильмов про Хэллоуин, сыграл в киноработе Копполы талантливый Гэри Олдмэн, несчастного клерка-страховщика Джонатана Харкера, отправившегося в замок трансильванского графа, – Киану Ривз, а его молодую возлюбленную – Вайнона Райдер.
"Цвет из иных миров", 2021
Поклонники творчества Говарда Филипса Лавкрафта сразу же угадают по названию фильма, что это киноадаптация одного из рассказов загадочного американского писателя.
Да, последователей в кино у Лавкрафта было много, но почти все попытки не удались, кроме, разве, экранизации первой истории о "Герберте Уэсте – реаниматоре" в 1985 году Стюарта Гордона. Да и эта лента из-за своих устаревших спецэффектов вряд ли понравиться современному почитателю ГФЛ.
А вот работа Ричарда Стэнли многих зрителей может даже воодушевить наконец-то взять в руки книгу и поинтересоваться, а что же там написал сам Лавкрафт …
"Цвет из иных миров" завораживает абсолютно всем: от цветового решения насытить каждый кадр сочным фиолетом до кровавых событий, которые случились в семье американцев Гарднеров.
Сам Стэнли предупредил, что это только первая часть запланированной трилогии по Лавкрафту. Следующий фильм посвящен известному рассказу "Ужас Данвича".
Багровый пик, 2015
Мы опять возвращаемся к классикам хоррор-фильмов. Работа "Багровый пик" Гильермо дель Торро ("Лабиринт Фавна") представлена традиционной готической историей о молодой писательнице Эдит Кашинг, внезапно влюбившейся в странного приезжего молодого человека.
После свадьбы героиня вынуждена покинуть гнездышко родителей и поселиться с женихом в старом холодном замке, где уже обитает его сестра. Дель Торро, как всегда, наполнил повествование привидениями и семейными тайнами, повлекшие трагедию.
Красная Шапочка, 2011
Ну кого в детстве не пугала история о девочке, которую проглотил волк, когда она пришла навестить больную бабушку? Имейте в виду, что данная экранизация Кэтрин Хардвик даже не пытается сгладить ужасные события, а история с каждым эпизодом становится все менее похожа на сказку.
В фильме много ритуальных танцев, намеки на каннибализм и прекрасная атмосфера зимнего поселка посреди гор.
"Поворот / Няня" (The Turning), 2020
Фильм снят по повести Генри Джеймса "Поворот винта", которая уже давно стала классикой в жанре ужасов и обзавелась десятками адаптаций. Эта же — с небезызвестными МакКензи Дэвис из нового "Терминатора" и Финном Вулфардом из "Оно" и "Очень странных дел".
В центре сюжета – молодая гувернантка Кейт, совершенно приземленный человек, отправляется в загородный особняк, чтобы ухаживать за маленькой Флорой, родители которой погибли в автокатастрофе. Вдруг домой возвращается также старший брат девочки – трудный подросток.
Отношения между Кейт и детьми заостряются, ситуацию усложняют и тайны самого дома.
Девятые врата, 1999
Пожалуй, одна из самых эстетически завершенных работ Романа Полански. История о хитром букинисте-обманщике Дине Корсо, которого сыграл Джонни Депп, снята по мотивам романа испанского писателя Артура Переса-Реверте "Клуб Дюма".
Однажды постоянный клиент вовлекает Корсо в странную передрягу – мужчина должен подтвердить или опровергнуть оригинальность одного из трех изданий "Девятых врат", которые, по легенде, писал сам Сатана.
Но букиниста ждет много приключений.
Фильм ценен многочисленными ссылками на искусство, литературу и оккультизм.
Нечестивый, 2021
Фильм вышел на большие экраны в этом году, но не удостоился заслуженного внимания. На первый взгляд – перед нами типичный фильм ужасов, Эван Спилиотопулос, кажется, использовал все клише рассказа о пораженной Дьяволом девушке.
Но только мы всмотримся в кино чуть глубже, как увидим талантливое обыгрывание библейского мотива одержимости. Ночные мессы, распятая Мария, лже-Бог и все дела…
Птицы, 1963
Как ни старались мы рассказывать о новых киноработах, все же без обращения к истокам хоррор-фильмов не обойтись. Легендарный Альфред Хичкок, который, похоже перечитал всю Дафну Дюморье, прекрасно экранизировал рассказ писательницы об обезумевших птицах.
Героям придется спасаться, ведь твари везде.
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