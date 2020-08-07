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Киану Ривз снова вернется к роли киллера Джона Уика

13:38, 07 августа 2020
Кино и музыка
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Киану Ривз \ REUTERS

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Ранее о том, что история наемного убийцы с собакой может получить еще несколько продолжений сообщал сценарист Дерек Колстад.

"Мы также заняты подготовкой сценариев для следующих двух частей нашей экшн-франшизы о Джоне Уике, а "Джон Уик 4" должен выйти в кинотеатрах в выходные, посвященные Дню поминовения в 2022 году (приходится на конец мая, - ред). Мы надеемся снять и четвертого "Джона Уика" и пятого подряд, как только Киану станет доступен в начале следующего года", - сказал генеральный директор студии Джон Фелтаймер, передает 112.ua со ссылкой на издание Screen Rant.

В настоящее время  55-летний Ривз снимается в четвертой части "Матрицы", выход которой запланирован на 1 апреля 2022 года.

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Теги: #Киану Ривз