Киану Ривз снова вернется к роли киллера Джона Уика

Студия Lionsgate надеется снять четвертого "Джона Уика" и пятого подряд, как только Киану станет доступен в начале следующего года.

Кинофраншиза "Джон Уик" с Киану Ривзом расширилась до пятой части. О старте работы над новым фильмом сообщили представители студии Lionsgate.

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Ранее о том, что история наемного убийцы с собакой может получить еще несколько продолжений сообщал сценарист Дерек Колстад.

"Мы также заняты подготовкой сценариев для следующих двух частей нашей экшн-франшизы о Джоне Уике, а "Джон Уик 4" должен выйти в кинотеатрах в выходные, посвященные Дню поминовения в 2022 году (приходится на конец мая, - ред). Мы надеемся снять и четвертого "Джона Уика" и пятого подряд, как только Киану станет доступен в начале следующего года", - сказал генеральный директор студии Джон Фелтаймер, передает 112.ua со ссылкой на издание Screen Rant.

В настоящее время 55-летний Ривз снимается в четвертой части "Матрицы", выход которой запланирован на 1 апреля 2022 года.

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