Режиссер фильма "Джон Уик 4" рассказал, что ждет зрителя в продолжении

Премьеру картины из-за коронавируса перенесли на май 2022 года.

В фильме "Джон Уик 4" войдут кадры и экшн-сцены, которые были вырезаны из третьей части.

Об этом The Hollywood Reporter рассказал режиссер картины Чад Стахелски.

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Постановщик намекнул, что эти эпизоды вдохновлены вестернами, картинами о самураях и рыцарях.

"Есть пара вещей. У нас было несколько тем, и я сократил их до самого необходимого. Были две последовательности действий, которые мы действительно задумали, но у нас просто не было места для них. Мы вырезали их из фильма. Надеюсь, что 90% этих кадров я смогу вернуть в "Джон Уик 4". Там есть момент, где я точно могу их вставить", - рассказал режиссер.

Съемки четвертой части серии были отложены из-за коронавируса. Поэтому премьеру "Джона Уика" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.

Как сообщал УНИАН, компания Lionsgate ведет разработку боевика «Балерина» (Ballerina), который станет спин-оффом кинофраншизы «Джон Уик».

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