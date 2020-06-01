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Режиссер фильма "Джон Уик 4" рассказал, что ждет зрителя в продолжении

11:56, 01 июня 2020
Кино и музыка
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Главную роль в фильме сыграет Киану Ривз / кадр из фильма

Об этом The Hollywood Reporter рассказал режиссер картины Чад Стахелски.

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Постановщик намекнул, что эти эпизоды вдохновлены вестернами, картинами о самураях и рыцарях.

"Есть пара вещей. У нас было несколько тем, и я сократил их до самого необходимого. Были две последовательности действий, которые мы действительно задумали, но у нас просто не было места для них. Мы вырезали их из фильма. Надеюсь, что 90% этих кадров я смогу вернуть в "Джон Уик 4". Там есть момент, где я точно могу их вставить", - рассказал режиссер.

Съемки четвертой части серии были отложены из-за коронавируса. Поэтому премьеру "Джона Уика" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.

Как сообщал УНИАН, компания Lionsgate ведет разработку боевика «Балерина» (Ballerina), который станет спин-оффом кинофраншизы «Джон Уик».

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Теги: #Киану Ривз