На конкурсе выступит группа "Галасы ЗМеста".

Группа "Галасы ЗМеста" на Евровидение-2021 представит песню "Я научу тебя!"

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Сами белорусы считают эту песню позором. Да и в целом, народ против того, чтобы эта группа представляла их страну.

"Этим людям должно быть стыдно за то, что они вылезли со своим мерзотным текстом из своей конуры и засветились на адекватную публику", - написал один юзер в комментариях под видео на официальном YouTube-канале Евровидения.

Пользователи сети отмечают, что с такой песней группа могла бы победить на конкурсе лет 40 назад, но не сейчас.

"Как же стыдно перед всем миром", "Как думаете, это уже дно или снизу еще постучат?", - пишут комментаторы.

Что известно о "Галасы 3Места":

Группа из пяти человек зазвучала спустя пару месяцев после начала протестов в Беларуси

Их песни часто пересекаются с протестной тематикой. Также у группы есть сатирическая песня под названием "Евромечта". В ней исполнители иронизируют насчет современных европейских ценностей

На YouTube-канал группы подписаны 16 тысяч пользователей

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Автор: Диана Могилевич