В финал конкурса прошли представители десяти стран.

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал конкурса "Евровидение". Свои номера показали представители 16 стран, но в финал прошли только десять. Среди прошедших в финал конкурса оказалась и украинская группа GO_A.

Выступления всех финалистов с первого полуфинала

GO_A - SHUM (Украина)

Eden Alene – "Set Me Free" (Израиль)

Manizha – "Russian Woman" (Россия)

Efendi – "Mata Hari" (Азербайджан)

Destiny – "Je Me Casse" (Мальта)

Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кипр)

Tusse – "Voices" (Швеция)

TIX – "Fallen Angel" (Норвегия)

Hooverphonic – "The Wrong Place" (Бельгия)

The Roop – "Discoteque" (Литва)

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Автор: Диана Могилевич