TIX исполнил песню Fallen Angel / Reuters
18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал конкурса "Евровидение". Свои номера показали представители 16 стран, но в финал прошли только десять. Среди прошедших в финал конкурса оказалась и украинская группа GO_A.
Выступления всех финалистов с первого полуфинала
GO_A - SHUM (Украина)
Eden Alene – "Set Me Free" (Израиль)
Manizha – "Russian Woman" (Россия)
Efendi – "Mata Hari" (Азербайджан)
Destiny – "Je Me Casse" (Мальта)
Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кипр)
Tusse – "Voices" (Швеция)
TIX – "Fallen Angel" (Норвегия)
Hooverphonic – "The Wrong Place" (Бельгия)
The Roop – "Discoteque" (Литва)
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