Букмекеры назвали песни, которые имеют больше всего шансов на победу.

В Роттердаме состоится песенный конкурс "Евровидение-2021". Букмекеры периодически делают ставки на песни, которые имеют больше всего шансов на победу.

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Måneskin - Zitti e buoni

Рок-группа из Италии Måneskin выступит на Евровидение в этом году. Группа стала известна после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X-Factor в 2017 году. Также группа выиграла музыкальный фестиваль в Сан-Ремо 2021 года Монескин.

Barbara Pravi - Voil à

Ранее Барбара сочиняла песни для многих известных исполнителей - Янника Ноа, Жюли Зенатти, Шимен Бади и Джейдена Смита. В 2020 году исполнительница, в со-авторстве с Игитом, написала песню для юной певицы Валентины "J’imagine", которая одержала победу на "Детском Евровидении - 2020". Сейчас же она сама решилась выступать на главном песенном конкурсе.

THE ROOP - Дискотека

Группа должна была представлять Литву с песней On Fire на песенном конкурсе "Евровидение 2020", который был отменён из-за пандемии COVID-19. Сейчас они изменили песню и готовы покорять весь мир. В финале нацотбора группа получила 74 512 голосов и заняла первое место как в зрительском голосовании, так и в выборе жюри.

Annalisa - Dieci

Несмотря на то, что девушка окончила факультет физика, музыка всегда жила в ней. Она была бэк-вокалисткой во многих группах, а затем решилась на участие в одном из талант-шоу. С тех пор и начался взлет ее карьеры.

Roxen - Amnesia

Румынская певица совсем недавно начала свою музыкальную карьеру. Однако она уже попала в топ-10 клубных чартов Великобритании и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом.

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Автор: Диана Могилевич