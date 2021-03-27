Обновленная песня группы "Галасы ЗМеста" тоже не соответствует правилам конкурса.

Беларусь отстранили от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", который состоится в мае в Роттердаме.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU) заявил, что 10 марта попросили белорусскую сторону изменить свою песню, чтобы она соответствовала правилам конкурса. Организаторы получили обновленную песню в согласованные сроки и оценили ее на соответствие с правилами соревнования.

Там сообщили, что обновленная песня группы "Галасы ЗМеста" тоже не соответствует правилам конкурса.

"Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не будет использован или дискредитирован", - сказано в заявлении.

Отмечается, что таким образом Беларусь не подала надлежащую песню в установленные сроки и поэтому эта страна не будет участвовать в 65-м конкурсе Евровидение-2021.

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Отстранение Беларуси от Евровидения-2021: что известно о скандале

Европейский вещатель сообщил Белорусской телерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" (на русском языке) в действующем виде не может участвовать в конкурсе. Беларуси предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую европейским правилам. Если требования не выполнят, страну в этом году дисквалифицируют.

Песню уже удалили с официального канала вещателя на YouTube. Гурт обвинили в распространении пропаганды режима Лукашенко и в высмеивании протестов против фальсификации президентских выборов.

15 марта пройдет встреча глав делегаций в онлайн-формате, после которой страны имеют право изменить участника и текст конкурсных песен.

В интервью российским СМИ лидер группы заявил, что, вероятнее всего, ничего менять в песне не будут.

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Автор: Олег Давыгора