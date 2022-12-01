После премьеры на Netflix сцена с танцем "завирусилась" в социальных сетях. Теперь его повторяют все больше и больше пользователей.

Известная украинская певица Оля Полякова повторила танец Уэнздей Аддамс из одноименного сериала Netflіx. Данный танец после премьеры "завирусился" в социальных сетях и уже несколько дней является главным трендом TikTok. Сделать на него пародию решила и наша знаменитость.

Для того, чтобы приблизить свой образ к образу главной героини, Оля заплела себе две косички, сделала яркий мейк и надела короткое черное платье. Судя по видео, снимала Полякова его в ванной комнате.

Реакция соцсетей

"Лучше оригинала!"

"Оля, вы такая худенькая!"

"Ничего себе, у вас такое короткое платье! А вам идет черный цвет!"

"Оля, у вас неплохо получается"

"Вау"

О сериале "Уэнздей"

Премьера американского сериала в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами состоялась 23 ноября. Главная героиня - Уэнздей Аддамс из Семейки Аддамс. Ее сыграла 20-летняя актриса Дженна Ортега. Всего вышло 8 эпизодов. В СМИ сообщают, что после головокружительного успеха создатели планируют выпустить второй сезон.

Видео дня

Напомним, Оля Полякова рассказала, как едва не вылетела с грузинских "Танцев со звездами".

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