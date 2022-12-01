Известная украинская певица Оля Полякова повторила танец Уэнздей Аддамс из одноименного сериала Netflіx. Данный танец после премьеры "завирусился" в социальных сетях и уже несколько дней является главным трендом TikTok. Сделать на него пародию решила и наша знаменитость.
Для того, чтобы приблизить свой образ к образу главной героини, Оля заплела себе две косички, сделала яркий мейк и надела короткое черное платье. Судя по видео, снимала Полякова его в ванной комнате.
Реакция соцсетей
- "Лучше оригинала!"
- "Оля, вы такая худенькая!"
- "Ничего себе, у вас такое короткое платье! А вам идет черный цвет!"
- "Оля, у вас неплохо получается"
- "Вау"
О сериале "Уэнздей"
Премьера американского сериала в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами состоялась 23 ноября. Главная героиня - Уэнздей Аддамс из Семейки Аддамс. Ее сыграла 20-летняя актриса Дженна Ортега. Всего вышло 8 эпизодов. В СМИ сообщают, что после головокружительного успеха создатели планируют выпустить второй сезон.
Напомним, Оля Полякова рассказала, как едва не вылетела с грузинских "Танцев со звездами".