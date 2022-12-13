Украинский артист Павел Зибров не остался в стороне от трендов и исполнил танец Уэнздей. Забавное видео с ним появилось в социальной сети TikTok.
Артист старается повторить движение Дженни Ортеги из культового сериала, который побил все рекорды Netflix. К слову, ранее в сети заметили, что этот танец "слизали" у Верки Сердючки, хотя сама Ортега говорила, что самостоятельно его придумала.
Реакция сети на танец Зиброва
- "Это лучшая версия. Вы - молодец"
- "Вот это вы дали жару"
- "Теперь и я хочу записать этот тренд с вами"
- "Шикарная версия"
- "Закрываем тренд! Лучше не будет"
Сериал "Уэнздей": сюжет
Сериал представляет собой детективную, наполненную сверхъестественными силами тайну. Главная героиня сериала - Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад - и все это на фоне ее новых и очень запутанных отношений в академии "Невермор".