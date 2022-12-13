Поклонники уже оценили танец Зиброва.

Украинский артист Павел Зибров не остался в стороне от трендов и исполнил танец Уэнздей. Забавное видео с ним появилось в социальной сети TikTok.

Артист старается повторить движение Дженни Ортеги из культового сериала, который побил все рекорды Netflix. К слову, ранее в сети заметили, что этот танец "слизали" у Верки Сердючки, хотя сама Ортега говорила, что самостоятельно его придумала.

Реакция сети на танец Зиброва

"Это лучшая версия. Вы - молодец"

"Вот это вы дали жару"

"Теперь и я хочу записать этот тренд с вами"

"Шикарная версия"

"Закрываем тренд! Лучше не будет"

Видео дня

Сериал "Уэнздей": сюжет

Сериал представляет собой детективную, наполненную сверхъестественными силами тайну. Главная героиня сериала - Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад - и все это на фоне ее новых и очень запутанных отношений в академии "Невермор".

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