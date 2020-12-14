Премьера картины состоялась в сентябре 2020 года на международном фестивале в Торонто

Трагикомедия «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга получила сразу несколько наград ежегодной премии Европейской киноакадемии.

Читайте такжеLove-story в условиях пандемии COVID-23: вышел украинский трейлер фильма "Птичка в клетке" (видео)Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Главную роль в фильме исполнил Мадс Миккельсен. Картина получила награды «Лучший фильм», «Лучший актер» (Миккельсен), «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер».

«Еще по одной»: что известно о фильме

Фильм был включен в программу Каннского фестиваля, который должен был пройти летом 2020 года, но был отменён из-за пандемии коронавируса.

Премьера «Еще по одной» состоялась в сентябре 2020 года на международном фестивале в Торонто.

На большой экран фильм вышел в ноябре 2020 года.

В центре сюжета оказываются четыре друга, которые работают учителями. Герои решают провести один эксперимент, по правилам которого каждый должен поддерживать определенный уровень алкогольного опьянения в течение дня. Но вскоре ситуация выходит из-под контроля.

Режиссер Томас Винтерберг посвятил создание фильма своей погибшей в аварии 19-летней дочери, которая также должна была сняться в фильме и была в восторге от него.

Премия Европейской киноакадемии: другие победители

Лучшая актриса - Паула Бер («Ундина»);

Лучшая комедия – «Триумф»;

Лучший анимационный фильм – «Иосиф»;

Лучшая короткометражка – «Все кошки серы в темноте»;

Лучший документальный фильм – «Коллектив»; режиссера Александра Нана;

Открытие года - Карло Сирони («Солее»);

Лучший оригинальный саундтрек - Даша Дауенгауер, Berlin Alexanderplatz («Берлин. Александерплац»).

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Автор: Катерина Шварц