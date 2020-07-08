Джуд Лоу может стать новым диснеевским злодеем

Режиссерское кресло займет Дэвид Лоури.

Британский актер Джуд Лоу может сыграть роль Капитана Крюка в в новой экранизации «Питере Пэне».

Читайте такжеДжуд Лоу появился в первом тизере сериала "Третий день"Как пишет Vogue.ua, сейчас представители Disney ведут переговоры с актером по этому поводу.

Картина будет игровым ремейком одноименного полнометражного мультфильма Disney.

Режиссерское кресло займет Дэвид Лоури, известный по фильмам «Пит и его дракон», «Старик с пистолетом». Над сценарием Лоури будет работать вместе с Тоби Халбруксом, а продюсером выступит Джим Уитакер.

Сказочная повесть «Питер и Венди» неоднократно экранизировалась, однако самой успешной до сих мор считается мультипликационная адаптация Disney 1953 года.

Это история о мальчике Питере Пэне, который сбежал из дома вскоре после рождения и отказался взрослеть, поселившись в сказочной стране Нетландии вместе с другими детьми.

Если сделка состоится, Джуд Лоу присоединится к Дастину Хоффману, Джейсону Айзексу и Гаррету Хедлунду, которые исполнили роль Капитана Крюка в предыдущих экранизациях сказочной повести Дж. М. Барри.

Новая кино-адаптация будет транслироваться в кинотеатрах, и зрители не смогут посмотреть ее по подписке на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее УНИАН писал, что Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме Дэвида Литча.

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