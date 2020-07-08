Джуд Лоу может стать новым диснеевским злодеем
Британский актер Джуд Лоу может сыграть роль Капитана Крюка в в новой экранизации «Питере Пэне».
Читайте такжеДжуд Лоу появился в первом тизере сериала "Третий день"Как пишет Vogue.ua, сейчас представители Disney ведут переговоры с актером по этому поводу.
Картина будет игровым ремейком одноименного полнометражного мультфильма Disney.
Режиссерское кресло займет Дэвид Лоури, известный по фильмам «Пит и его дракон», «Старик с пистолетом». Над сценарием Лоури будет работать вместе с Тоби Халбруксом, а продюсером выступит Джим Уитакер.
Сказочная повесть «Питер и Венди» неоднократно экранизировалась, однако самой успешной до сих мор считается мультипликационная адаптация Disney 1953 года.
Это история о мальчике Питере Пэне, который сбежал из дома вскоре после рождения и отказался взрослеть, поселившись в сказочной стране Нетландии вместе с другими детьми.
Если сделка состоится, Джуд Лоу присоединится к Дастину Хоффману, Джейсону Айзексу и Гаррету Хедлунду, которые исполнили роль Капитана Крюка в предыдущих экранизациях сказочной повести Дж. М. Барри.
Новая кино-адаптация будет транслироваться в кинотеатрах, и зрители не смогут посмотреть ее по подписке на стриминговом сервисе Disney+.
Ранее УНИАН писал, что Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме Дэвида Литча.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram