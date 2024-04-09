Долгожданная лента появится на киноэкранах в октябре 2024 года.

Первая часть культового фильма "Джокер", которая вышла в 2019 году, получила большую популярность среди киноманов всего мира. В 2022 году стало известно, что лента получит продолжение. Уже сегодня появился долгожданный тизер к фильму "Джокер: Безумие на двоих".

Ожидается, что полный трейлер появится в сети ночью 10 апреля, а саму картину покажут на киноэкранах 4 октября 2024 года. Главные роли в фильме исполнили Леди Гага, Хоакин Феникс, Зази Битц и Джейкоб Лофленд. Как известно, режиссером картины является Тодд Филлипс.

О чем фильм "Джокер: Безумие на двоих"

Сюжет фильма держится в тайне. Известно, что события будут происходить в мистическом городе Готэм, а именно в одной из его психиатрических больниц Аркгем. Главный герой - сумасшедший преступник Артур Флек, который взял себе прозвище "Джокер", убивает Мюррея Франклина в прямом эфире по телевидению. После этого герой попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с врачом Гарлин Квинзел.

Женщина и мужчина безумно влюбляются друг в друга. Местный прокурор начинает принимать меры, чтобы задержать Джокера, и тогда его возлюбленная делает все возможное, чтобы спасти Артура.

Оригинальное название фильма "Folie à Deux" касается известного медицинского термина, который означает психическое расстройство. Оно поражает двух или более человек, которые живут в одной семье.

Напомним, ранее была впервые представлена аудиозапись Леди Гаги в роли воровки в фильме "Джокер: Безумие на двоих".

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