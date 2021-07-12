Актер также заявил, что горд быть китайцем.

Всемирно известный гонконгский актер Джеки Чан заявил, что восхищается Коммунистической партией Китая и хочет вступить в нее.

Как сообщает Global Times, такое заявление он сделал на форуме кинематографистов в Пекине. На мероприятии обсуждалась и речь главы КНР Си Цзиньпиня, с которой он выступил 1 июля – к сотой годовщине основания компартии Китая.

В ходе форума Чан заявил, что горд быть китайцем, а также выразил признание правящей компартии.

«Я вижу величие КПК, и они реализуют то, о чем говорят, исполнят обещания менее чем за 100 лет, лишь за несколько десятилетий… Я хочу стать членом КПК», - высказался актер.

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Компартия Китая и родина Джеки Чана

Отметим, Джеки Чан родился и вырос в Гонконге, который пользуется особым автономным статусом в составе КНР. В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле «одна страна — две системы».

В 2019 году попытки власти ограничить автономию Гонконга спровоцировали масштабные протесты, которые жестоко подавлялись полицией.

На протяжении нескольких месяцев уличных беспорядков в Гонконге 5800 человек были арестованы, по меньшей мере 2600 человек получили ранения, в том числе – 470 полицейских.

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Автор: Дмитрий Захаров