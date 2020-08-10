Стало известно, когда начнутся съемки нового эпизода "Друзей"

Съемки сериала возобновятся в 2021 году.

Актриса Дженнифер Энистон рассказала, что съемки нового эпизода сериала "Друзья" возобновятся в следующем году.

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Они были отложены из-за пандемии коронавируса, передает Deadline.

"Это очень грустно, но нам снова приходится все переносить. Мы подумали о том, что не сможем снимать с живой аудиторией в этот период. Сейчас это небезопасно", — отметила звезда.

При этом звезда сериала очень оптимистично настроена и уверяет, что избавиться от "Друзей" никому не удастся. Ведь теперь они в наших сердцах навсегда.

Ранее вышел трейлер сериала "Воспитанные волками" от Ридли Скотта. Фильм расскажет о далёком будущем, где Земля была уничтожена в ходе масштабной войны.

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