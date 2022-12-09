В ноябре и декабре 2022 года состоялось несколько масштабных презентаций документального проекта американского режиссера Евгения Афинеевского "Свобода в огне: борьба Украины за свободу".

Лента о героическом сопротивлении украинского народа в борьбе с РФ имеет целью объединить цивилизованный мир вокруг важной темы поддержки Украины.

Для создания этой важной работы подключилась группа 1+1 media, предоставив часть архивных видеоматериалов, а одной из главных героинь ленты стала корреспондент ТСН Наталья Нагорная, которая в течение 9-ти лет освещает события российской агрессии и полномасштабной войны РФ в Украине.

Так, 19 ноября проект презентовали в рамках серии мероприятий на международном форуме безопасности HALIFAX International Security Forum-события, которое проводится ежегодно и собирает чиновников, ведущих журналистов, стратегов и борцов за права человека со всего мира.

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Кроме этого, благодаря усилиям Посольства Украины в Канаде, был проведен ряд событий в разных городах страны. Так, 21 ноября состоялся показ ленты для франкоязычной аудитории в г. Монреаль (провинция Квебек) и его обсуждение с местной аудиторией. При содействии Посольства за счет местной общины специально для этого показа осуществлено титрование фильма "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" на французском языке. Также проведены дискуссии с героинями проекта Натальей Нагорной и Анной Зайцевой со студентами Карлтонского университета в Оттаве.

24 ноября, в рамках серии мероприятий ко Дню Вооруженных сил Украины, показ фильма и его обсуждение состоялось в Национальной галерее Канады (National Gallery of Canada). Дискуссию модерировал известный канадский журналист Эван Соломон, а почетным гостем мероприятия был Начальник штаба обороны Вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр. К мероприятию присоединились более 250 участников, среди них – сенаторы Стэн Катчер, Мерилу Макпердан, Донна Дашко, члены Парламента Канады Иван Бейкер (Либеральная партия, руководитель межпарламентской группы дружбы с Украиной), Крис Ентремонт (Консервативная партия, оппозиция), Стефан Бержерон (Председатель партии "Квебекский Блок", оппозиция), представители дипломатического корпуса, ведущие журналисты и эксперты политологических институтов, представители украинских общественных организаций.

После этого команда проекта отправились в США, где в разных штатах и городах до сих пор представляет ленту вместе с Натальей Нагорной, Дмитрием Казацким (фотограф "Орест" из Азовстали) и Анной Зайцевой (мама самого младшего малыша, находившегося с ней на Азовстали).

В частности, 27 ноября проект "Свобода в огне" презентовали в Нью-Йорке, США. В кинотеатре, расположенном в украинском квартале, собралась команда проекта, американские зрители, временные вынужденные переселенцы и наши защитники, которые проходят в США реабилитацию после ампутации конечностей.

На следующий день, 28 ноября, проект представили в кинотеатре Cinema Village, Нью-Йорк. Такое важное мероприятие для нашего культурного фронта посетил большой патриот Украины, известный голливудский режиссер и оскароносный актер Шон Пенн. После премьеры Шон пригласил команду проекта и Наталью Нагорную, специальную корреспондентку ТСН, что стала одной из главных героинь ленты, на тематический ужин, посвященный Украине.

Еще одно важное событие, которое состоялось в рамках презентации проекта – встреча в Госдепе США в Вашингтоне с представителями образования и науки 30 ноября. Также в этот день ленту презентовали в рамках события Ukraine in Washington & Beyond, организованную фондом "Украина в Вашингтоне" совместно с Посольством Украины в США по случаю годовщины референдума в Украине, который подтвердил поддержку Независимости. На следующий день, 1 декабря, состоялся специальный ланч, где вручили награды за исключительные усилия на поддержку народа Украины, в том числе режиссеру Евгению Афинеевскому.

Мероприятие также посетила американская политик, член Демократической партии Марси Каптур. Во время общения команда обратилась к Марси с просьбой посодействовать в освобождении украинских военнопленных, предоставить Украине необходимое оружие и современные системы ПВО для защиты воздушного пространства.

"Мы встретили сенаторшу Марси Каптур. В тот момент, когда ей вице-премьер Федоров дарил "тот самый браслетик из последней стали". Тогда Анна Зайцева рассказала свою историю с Азовстали - о плен с ребенком в бункере и о том, почему нужно освободить украинских защитников и гражданских из российского плена. Потом Дмитрий Казацкий сказал, что он был там как военный и как фотограф. И что для того, чтобы защищать, нам нужно оружие. "Мы очень хотим, чтобы вы победили и вы победите", – говорила сенатор. Нам надо победить быстрее, потому что люди умирают – это уже я говорила. Еще я просила сенатора Криса Кунца закрыть небо над Украиной. Но это уже другая история. Я понимаю, что один человек не решает. Да и двое тоже. Но точим камни своими каплями", - поделилась эмоциями Наталья Нагорная.

После Вашингтона команда проекта отправилась в Лос-Анджелес, где продолжаются важные встречи, обсуждения и презентации. Так, например, 6 декабря "Свободу в огне" презентовали членам Киноакадемии в Голливуде, чтобы акцентировать внимание на необходимости мощной борьбы через кинематограф и привлечь внимание к полномасштабной войне в Украине.

"Проект шокировал присутствующих, несмотря на то, что на показе были в основном документалисты, которые видели разные истории из разных стран. Во время обсуждения многие из них рассказывали, что даже представить не могли, насколько критической является ситуация в Украине и что РФ оказывает настоящий геноцид", – поделилась Наталья Нагорная.

8 декабря проект презентовали в Музее толерантности в Лос-Анджелесе. Событие имеет благотворительную составляющую и включает прием перед показом, выставку работ украинских художников и дискуссию с командой.

В 1+1 media сообщают, что серия важных презентаций проекта будет продолжаться:

"Наша главная цель - чтобы как можно больше людей узнали правду о войне РФ в Украине и стали на сторону света. Делаем для победы все возможное, в том числе на культурном и информационном фронтах", – резюмировали в 1+1 media.