На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Канадский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс после переговоров с Marvel Studios получил полный творческий контроль над фильмом «Дэдпул 3».

Читайте такжеMarvel в ближайшие годы не планирует снимать "Дэдпула 3" - создатель персонажаОб этом сообщает wegotthiscovered.com.

«Райан Рейнольдс выиграл и получил все, что хотел от Marvel: рейтинг R, творческую свободу, большую зарплату и многое другое», – отметил инсайдер Дэниел Рихтман.

Отмечается, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет, но если слух окажется правдой, то «Дэдпул 3» станет для Marvel абсолютно новым опытом.

«Дэдпул 3»: что известно о фильме

Предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Роба Лайфелда и Фабиана Нициезы издательства Marvel Comics. Является сиквелом картины «Дэдпул 2».

В декабре 2019 года Райан Рейнольдс рассказал, что команда «Дэдпула» уже приступила к разработке сценария будущего фильма.

На данный момент известно, что к написанию сценария привлекли сестер Лиззи и Венди Молинье, которые получили премию «Эмми» за свой вклад в «Закусочную Боба», а также подготовили последнюю версию спин-оффа «Мачо и ботан».

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Автор: Катерина Шварц