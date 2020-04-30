Проводим майские выходные интересно: топ-5 лучших новых сериалов (видео)

УНИАН заранее озаботился вопросом, как провести затяжные выходные нескучно и интересно и собрал для вас лучшую подборку сериалов, вышедших за последний месяц.

Уже завтра в Украине стартуют "длинные" майские выходные: отдыхать будем целых три дня подряд. Правда, в этом году отправиться на традиционные майские шашлыки не получится - карантин никто не отменял.

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К счастью для вас, УНИАН заранее озаботился вопросом, как провести затяжные выходные нескучно и интересно и собрал для вас лучшую подборку сериалов, вышедших за последний месяц.

"Выжить", 1-й сезон

6 апреля

После жуткой авиакатастрофы смогли выжить только двое пассажиров – Джейн и Пол. Самолет упал посреди заснеженных гор, поэтому главной целью для главных героев является найти ближайшее поселение. Однако, чтобы выжить, им придется приспособиться к дикой природе.

В главной роли можно увидеть звезду "Игры престолов" - прекрасную Софи Тернер.

"Миссис Америка", 1-й сезон

15 апреля

Девятисерийный проект расскажет о феминистском движении 1970-х годов, причем с точки зрения консервативной активистки Филлис Шлэфли. Она яростно противостоит тем, кто отстаивает принятие поправок в закон о равных правах мужчин и женщин.

В роли Шлэфли - неподражаемая Кейт Бланшетт. Для обладательницы «Оскаров» и «Золотых глобусов» эта роль будет первой на американском телевидении.

«Банды Лондона», 1-й сезон (мини-сериал)

23 апреля

Британо-американский экшен в десяти сериях расскажет о междоусобной войне между лондонскими бандами после убийства главы одной из группировок Финна Уоллеса.

Судя по трейлеру, нас ждет микс «Острых козырьков» и Шекспира в декорациях Лондона Гая Ричи.

"Защищая Джейкоба", 1-й сезон (мини-сериал)

24 апреля

В основу сериала лег одноименный роман Уильяма Ландея, выпущенный в 2012 году. По сюжету помощник окружного прокурора Энди Барбер расследует убийство 14-летнего мальчика, и ниточка улик приводит к Джейкобу, сыну Энди. Хладнокровие и выдержка помощника прокурора дают трещину, когда в профессиональную деятельность вмешиваются дела семьи.

В главных ролях - завидный дуэт, Джейден Мартелл из «Оно» и Капитан Америка Крис Эванс, который возвращается на малый экран впервые с 2000 года.

"Страшные сказки: Город ангелов", 1-й сезон

27 апреля

Спин-офф британского нуар-хоррора «Страшные сказки» развернется на американской земле с абсолютно новыми персонажами и 40 лет спустя. Детективы Тьяго Вега и его напарник Льюис Мишнер расследуют шокирующее убийство в Лос-Анджелесе 1938 года и сталкиваются со странной и могущественной силой — демонессой Магдой в исполнении Натали Дормер.

Принцесса роз из «Игры престолов» в дьявольском образе - это не единственная причина смотреть сериал. Сюжет построен на миксе городских легенд Лос-Анджелеса и мексикано-американского фольклора, а помимо демонов в нем действуют шпионы Третьего рейха и набирающие силу телепроповедники.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе украинцев ждут длинные выходные.