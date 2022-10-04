В украинский прокат фильм выйдет 10 ноября 2022 года.

Вышел новый трейлер супергеройского фильма от Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever).

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 10 ноября 2022 года, одновременно с мировой премьерой.

Согласно официальному синопсису фильма, в центре сюжета "Черной пантеры 2" окажутся королева Рамонда (Анджела Бассетт), принцесса Шури (Летиция Райт), лидер племени Джабари М'Баку (Уинстон Дюк), лидер отряда Дора Миладже Окое (Данай Гурира) и другие жители Ваканды. После смерти Т'Чаллы они сражаются, чтобы защитить свою нацию от вмешательства сверхдержав. Но пока жители Ваканды стремятся начать жизнь с чистого листа, герои должны объединиться и проложить новый путь для королевства. В этом им помогут Накия (Люпита Нионго) и Эверетт Росс (Мартин Фримен).

Также в фильме впервые будут представлены персонажи супергероини в броне "как у Железного человека" Рири Уильямс / Железное сердце (Доминик Торн) и правителя подземного царства Тлалокана Немора (Теноч Уэрта).

Напомним, первый фильм из серии "Черная пантера" вышел в 2018 году, а сам персонаж был впервые представлен в фильме "Первый мститель: Противостояние" в 2016 году. Тогда роль защитника Ваканды короля Т'Чаллы исполнял Чедвик Боузман. Позже он еще появился в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Мстители: Финал" (2019), а также озвучил своего персонажа в мультсериале "Что если...?".

Также Чедвик Боузман должен был исполнять главную роль и в фильме "Черная пантера 2", однако в 2020 году актер неожиданно умер от рака. Студия Marvel решила не отказываться от планов снять вторую часть фильма, однако сценарий полностью переписали, чтобы сделать Черной пантерой нового персонажа, а не приглашать нового актера на роль Т'Чаллы.

В середине 2022 года официально стало известно, что новой Черной пантерой станет младшая сестра Т'Чаллы Шури в исполнении Летиции Райт.

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