Актер до последнего был убежден, что одолеет рак.

Внезапная смерть актера Чедвика Боузмана – звезды кинокомикса «Черная пантера» и киновселенной Marvel, поставила компанию Disney перед непростым выбором касательно дальнейшего развития всей франшизы.

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Об этом говорится в материале THR. Утверждается, что глава Marvel Studios Кевин Файги узнал о затяжной болезни актера в день его смерти.

Близкие к Боузману источники рассказали журналистам, что 43-летний актер примерно за неделю до своей смерти был убежден, что сможет победить рак и снова набрать вес к съемкам сиквела «Черной пантеры».

Актер желал сохранить свой диагноз в тайне. За исключением членов семьи, лишь несколько человек знали о его болезни – агент, тренер и режиссер фильма «42» Брайан Хелгеленд. При этом, подробностей они не знали.

Источники в Disney утверждают, что компания скорбит об актере и хочет сконцентрироваться на том, чтобы должным образом почтить его память, а не на производстве сиквела «Черной пантеры». Однако потеря Боузмана отразится на всей вселенной Marvel, ведь актер должен был появиться и в других фильмах франшизы.

Большинство наблюдателей сходятся на том, что у Disney есть несколько вариантов.

Первый из них – замена Боузмана другим актером, что может спровоцировать недовольство фанатов и нежелательные сравнения актеров. Даже со сдвигом даты релиза сиквела «Пантеры» (которая намечена на 2022 год), мало кто может принять такой вызов.

Второй вариант предполагает, что костюм «Черной пантеры» может надеть сестра главного героя – Шури (ее роль исполняет Летиция Райт). Этот сценарий также совместим с событиями одной из серии оригинальных комиксов.

В любом случае, потеря Боузмана стала для Disney безмерным ударом, ведь миллиардная супергеройская франшиза осталась без своей титульной звезды.

Смерть Чедвика Боузмана

Чедвик Боузман внезапно скончался в возрасте 43 лет от рака кишечника. О его диагнозе до последнего не было известно общественности.

Боузман больше всего прославился ролью супергероя «Черная пантера» в киновселенной Marvel. Первая часть «Черной пантера» вышла в 2017 году и собрала 1,3 млрд долларов в кинопрокате. Боузман также исполнял роль Черной пантеры в ряде прочих фильмов Marvel.

Вторая часть «Черной пантеры» согласно планам Disney, должна была выйти в 2022 году.

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Автор: Дмитрий Захаров