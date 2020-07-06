Популярная группа BTS установила новый мировой рекорд
18:53, 06 июля 2020Кино и музыка
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Песня Black Swan возглавила чарт iTunes в государстве Кабо-Верде.
Группа возглавила чарт / Скриншот YouTube
Популярная южноамериканская группа BTS установила новый мировой рекорд. Их песня Black Swan возглавила чарт iTunes в государстве Кабо-Верде.
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Кабо-Верде стало уже 103-м государством, где эта песня возглавила музыкальный чарт, передает Forbes.
Ранее это почетное место занимала песня Hello Адель, но теперь она сместилась с лидерской позиции. Такого успеха группа BTS добилась благодаря количеству поклонников. Они именуют себя ARMY (Армия). Фанаты просили друг друга в Twitter приобрести эту песню на iTunes и очень быстро песня возглавила чарты в Непале, Зимбабве и других государствах.
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