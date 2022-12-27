Сериал вышел на стриминговой платформе Netflix только месяц назад, а уже стал рекордсменом по количеству просмотренных часов.

Сериал "Уэнздей" вышел на платформе Netflix 23 ноября. Он стал очень популярным, поставив рекорд по количеству просмотренных часов за неделю.

Уэнздей - достаточно разносторонняя личность. Чтобы идеально это передать в кадре, актрисе Дженне Ортеге также пришлось освоить некоторые навыки. Рассказываем, что знаменитость учила специально для съемок сериала.

Игра на виолончели

На протяжении сериала Уэнздей несколько раз играла на виолончели. Выяснилось, что у Ортеги не было опыта игры на этом музыкальном инструменте, поэтому за два месяца до съемок она решила взять несколько уроков.

В сериале ей мастерски удалось сыграть "Paint It Black" группы The Rolling Stones и "Don't Stop" группы Fleetwood Mac.

Немецкий язык

Во время определенной сцены актрисе нужно было говорить на немецком. За неделю до того, как сцену должны были отснять, она углубилась в немецкий, чтобы выработать правильное произношение.

Несмотря на это некоторые немецкие зрители ее все же раскритиковали за слишком выразительный американский акцент.

Фехтование

Согласно сюжету, в школе у Уэнздей есть секция по фехтованию, которую героиня регулярно посещает. Чтобы выглядеть в кадре уверенно, Ортега посещала тренировки.

Как известно из открытых источников, на обучение фехтованию Дженна ходила дважды в неделю на протяжении пары месяцев.

Хореография

Танец Уэнздей на школьной вечеринке стал вирусным в социальной сети TikTok практически сразу после премьеры сериала. Выяснилось, что сама героиня выступила постановщицей хореографии.

Она вдохновилась движениями из старых фильмов про готов, хотя до этого, как утверждает сама звезда, танцами вообще никогда не занималась.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как на самом деле снимали сцену с Вещью - верным помощником и советчиком Уэнздей. Выяснилось, что все это время на площадке находился актер, который был одет в синий комбинезон.

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