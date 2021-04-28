Завтра, 29 апреля, выйдет новый сингл из будущего альбома.

Певица Билли Айлиш ранее опубликовала тизер клипа на новую песню, а теперь анонсировала выход альбома под названием Happier Than Ever.

Читайте такжеБилли Айлиш показала тизер клипа на трек Happier Than EverВ своем Instagram певица показала обложку релиза, а также назвала дату выхода пластинки - 30 июля.

Завтра, 29 апреля, выйдет новый сингл из будущего альбома.

"Мой новый альбом Happier Than Ever выйдет 30 июля! Это моя самая любимая вещь, которую я когда-либо создавала, и я так взволнована и нервничаю, и хочу, чтобы вы это услышали. Я даже не могу сказать вам, как. Я никогда не испытывала такой любви к проекту, как к этому. Надеюсь, вы почувствуете то, что чувствую я. В четверг выйдет новая песня", - нсообщила певица.

Вас также могут заинтересовать новости

Главные новости Украины и мира на утро 28 апреля

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая