Певица Билли Айлиш ранее опубликовала тизер клипа на новую песню, а теперь анонсировала выход альбома под названием Happier Than Ever.
Читайте такжеБилли Айлиш показала тизер клипа на трек Happier Than EverВ своем Instagram певица показала обложку релиза, а также назвала дату выхода пластинки - 30 июля.
Завтра, 29 апреля, выйдет новый сингл из будущего альбома.
"Мой новый альбом Happier Than Ever выйдет 30 июля! Это моя самая любимая вещь, которую я когда-либо создавала, и я так взволнована и нервничаю, и хочу, чтобы вы это услышали. Я даже не могу сказать вам, как. Я никогда не испытывала такой любви к проекту, как к этому. Надеюсь, вы почувствуете то, что чувствую я. В четверг выйдет новая песня", - нсообщила певица.
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