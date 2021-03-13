Александр Лукашенко считает, что замечания Европейского вещателя к песне белорусской группы «Галасы ЗМеста» только «добавили им авторитета».
Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.
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Он утверждает, что "Беларусь поджимают по всем фронтам".
"Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорится, хороший пиар. Ну, коли что, так песню мы и другую сделаем. Не вопрос", - заявил Лукашенко.
Лукашенко также пожаловался, что на конкурсе сейчас, мол, все политизировано.
Что известно о скандале
- Европейский вещатель сообщил Белорусской телерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" (на русском языке) в действующем виде не может участвовать в конкурсе. Беларуси предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую европейским правилам. Если требования не выполнят, страну в этом году дисквалифицируют.
- Песню уже удалили с официального канала вещателя на YouTube. Гурт обвинили в распространении пропаганды режима Лукашенко и в высмеивании протестов против фальсификации президентских выборов.
- 15 марта пройдет встреча глав делегаций в онлайн-формате, после которой страны имеют право изменить участника и текст конкурсных песен.
- В интервью российским СМИ лидер группы заявил, что, вероятнее всего, ничего менять в песне не будут.
Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
- В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину.
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