Лукашенко утверждает, что "Беларусь поджимают по всем фронтам".

Александр Лукашенко считает, что замечания Европейского вещателя к песне белорусской группы «Галасы ЗМеста» только «добавили им авторитета».

Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Читайте также"Спокойно сидела на руке": солистка Go_A оправдалась за съемки краснокнижной птицы в клипе

Он утверждает, что "Беларусь поджимают по всем фронтам".

"Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорится, хороший пиар. Ну, коли что, так песню мы и другую сделаем. Не вопрос", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также пожаловался, что на конкурсе сейчас, мол, все политизировано.

Что известно о скандале

Европейский вещатель сообщил Белорусской телерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" (на русском языке) в действующем виде не может участвовать в конкурсе. Беларуси предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую европейским правилам. Если требования не выполнят, страну в этом году дисквалифицируют.

Песню уже удалили с официального канала вещателя на YouTube. Гурт обвинили в распространении пропаганды режима Лукашенко и в высмеивании протестов против фальсификации президентских выборов.

15 марта пройдет встреча глав делегаций в онлайн-формате, после которой страны имеют право изменить участника и текст конкурсных песен.

В интервью российским СМИ лидер группы заявил, что, вероятнее всего, ничего менять в песне не будут.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Яна Ставская