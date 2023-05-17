В украинский прокат фильм выйдет 13 июля 2023 года.

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила новый трейлер экшна "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) с Томом Крузом. Фильм станет уже седьмой частью знаменитой франшизы о супершпионе Итоне Ханте.

О сюжете нового фильма известно немного. События будут разворачиваться после финала фильма "Миссия невыполнима: Фолаут" 2016 года. На этот раз агент ЦРУ Итан Ханту придется столкнуться с новыми вызовами и призраками прошлого.

В новом трейлере зрителям рассказали немного больше о противниках Ханта в седьмой части.

В новом фильме к своим ролям вернулись немало актеров, известных по предыдущим часть: сам Том Круз (Итан Хант), а также Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст), Винг Реймс (Лютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова) и Генри Черни (Евгений Китридж).

Среди новичков франшизы – Хейли Этвел ("Первый мститель", "Агент Картер"), Пом Клементьев ("Стражи Галактики", "Негранованные драгоценности"), Кэри Элвес ("Пила", "Очень странные дела"), Индира Варма ("Игра престолов", "Карнивал Роу"), Эсай Моралес ("Титаны", "Озарк") и другие.

Фильм начали снимать еще зимой 2020 года в Риме, однако после начала пандемии COVID-19 съемки пришлось прервать. Процесс возобновили осенью 2020 года, перенеся съемки в Великобританию. Чтобы уменьшить риск инфицирования, Том Круз распорядился создать городок из трейлеров, в которых жили бы исключительно члены съемочной группы. Также часть сцен снимали в Норвегии.

Уже известно, что седьмая "Миссия невыполнима" будет насчитывать две части – вторая должна выйти в прокат 28 июня 2024 года и будет прямым продолжением первой.

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