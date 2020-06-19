Экс-"виагра" Настя Кожевникова выпустила новый клип "Мотылек" (видео)

Певица сняла клип на песню "Мотылек".

Певица, экс-участница группы "ВиаГра" Анастасия Кожевникова презентовала новый клип на песню "Мотылек". Эта песня является продолжением композиции "Кокон".

В клипе можно увидеть одни з самых красивых мест - пустынное побережье и водная гладь Черного моря, дикий остров "на краю света" Тендровская коса, Херсонские горы или украинский Гранд-каньон, обрывистые скалы.

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Эту песню певица посвятила всем людям, которых порой мучает совесть. Она рассказала, что до сольной карьеры испытывала подобные ощущения. Также звезда отметила, что нужно беречь своего внутреннего "мотылька", чтобы никто не смог задеть его чувства.

"Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить, меня съедало чувство вины и заниженная самооценка. В какой-то момент я поняла, что так дальше нельзя и надо себя спасать. Нужно бережно хранить свое нутро - "мотылек", в самом тайном, укромном места, чтобы никто извне не смог задеть", - прокомментировала Кожевникова.

Как сообщал УНИАН, ранее Потап представил новую песню "Лето2020".

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