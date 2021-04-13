Комедийный сериал "Американская семейка" впервые появился на экранах в 2009 году.

19 апреля, в понедельник, в 16:25 и 19:45 на телеканале Paramount Comedy состоится премьера первых эпизодов заключительного 11 сезона культового ситкома «Американская семейка».

Комедийный сериал, где разные семьи решают вопрос «отцов и детей», возрастной или социальной разницы, воспитания приемных детей и однополые отношения. Не удивительно, что ситком остается популярным и продолжает сохранять своих сторонников сквозь года, ведь поднятые темы очень актуальны для нашего времени.

Читайте такжеОбнародован тизер второй части "Звездный путь: Пикар"Комедийный сериал "Американская семейка" впервые появился на экранах в 2009 году. А 10 лет спустя вышел 11 сезон, который и стал завершающим для сериала. Зрители вновь окунутся в водоворот событий и приключений пап Притчетт-Такер, воспитания детей в семье Данфи или вопросы возраста и статуса в семье Дельгадо-Притчетт.

Лейтмотивом финального сезона "Американской семейки" является взросление и необратимое течение времени. Еще вчера казалось, что дети и внуки окончательно сели на шею и избавиться от них будет невозможно. Но уже сегодня, когда семейные гнезда опустели, «взрослые» почувствовали, что тишина – не для них. И несмотря на шанс наконец "пожить для себя", старшее поколение "Американской семейки" отчаянно пытается вернуть обычный хаос и беспорядок в свою жизнь. Джей примеряет роль энергичного пенсионера, а Глория – амбициозной бизнес-акулы. Неожиданные карьерные изменения происходят и в жизни Фила. А вот Митчел с Кэмереном решаются на второго ребенка!

Смотрите любимые сериалы каждый день на телеканале Paramount Comedy и включайте премьерные эпизоды 11 сезона «Американской семейки» уже в следующий понедельник, 19 апреля, в 16:25 и 19:45.

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Автор: Григорий Бондарь