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Анонсирован спин-офф сериала "Американская история ужасов"

13:46, 12 мая 2020
Кино и музыка
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Райан Мерфи рассказал о новом сериале во вселенной "Американской истории ужасов"" / Instagram, Ryan Murphy

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В своем Instagram он сообщил, что проект под названием «Американские истории ужасов» (American Horror Stories) будет состоять из отдельных эпизодов. Будет ли новый сериал пересекаться с основным шоу сюжетно, и появятся ли в нем звезды «Американской истории ужасов» - не уточняется.

Райан Мерфи также рассказал, что провел переговоры в Zoom с актерами сериала, и очень скучает по своей команде на карантине.

Ранее сообщалось, что Маколей Калкин получил роль в "Американской истории ужасов"

Помимо Калкина, в новом сезоне будут сниматься Кэти Бэйтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

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Теги: #сериал