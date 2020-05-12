alyona alyona и KYIVSTONER сняли клип про мир полных людей и "взорвали" тренды YouTube (видео)

В новом клипе KYIVSTONER впервые зачитал на украинском языке, а сама Алена вдруг стала до неузнаваемости худой.

Украинские рэперы alyona alyona и KYIVSTONER презентовали совместное видео "Рятувальний круг". В новом клипе KYIVSTONER впервые зачитал на украинском языке, а сама Алена вдруг стала до неузнаваемости худой.

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"Спасательный круг - у меня и у Альберта он есть, это крепкая дружба, проверенная годами! Хотелось бы, чтобы каждый нашел свой "круг", - высказалась Алена о новой песне.

Сюжет клипа рассказывает о параллельной реальности, в которой большинство людей - с лишним весом, а худоба кажется каким-то отклонением и поводом для насмешек. По сюжету сама Алена вдруг просыпается худой и не может узнать себя. Люди не принимают ее и указывают пальцем.

Работа артистов всего на день вышла на 6-ю строчку трендов YouTube в Украине и набрала 325 тысяч просмотров.