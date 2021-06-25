Певица призналась, что захотела попробовать себя в этой роли после просмотра фильма.

Украинская певица Алина Гросу презентовала клип на новую песню «Малиновые губы». В ролике исполнительница появилась в образе злодейки из фильма «Круэлла».

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале певицы.

«Как только я посмотрела эту картину, то незамедлительно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в своей интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, что я начала представлять в своей голове, какой Круэллой смогу быть я», – прокомментировала свою новую работу Гросу.

В клипе были задействованы далматинцы, кабриолет. Также специально для съемок для певицы разработали парики и уникальные платья из газетных вырезок.

«Это не первый мой опыт работы с животными на площадке. Было непросто стоять на высоких каблуках, петь и удерживать непослушных собак на поводках. Мы попытались сделать сказку, где моя героиня словно очаровывает своей энергией и чарами всех тех, кто попадется на ее пути», – добавила Гросу.

Новый клип Алины Гросу: видео

Новый клип Алины Гросу: реакция сети

Поклонники певицы в комментариях по-разному отреагировали на клип:

«Классная запоминающая песня, хороший клип, Гросу – топ, всегда нравились ее песни», «Ты – огонь! Отличный клип и трек», «Песня прикольная, но клип слабый», «Не хватает танцев, дерзости и динамичности в клипе».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц