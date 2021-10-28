По словам шерифа, всего из комплекта на съемочной площадке было изъято около 500 патронов.

На съемочной площадке, где известный киноактер Алек Болдуин случайно застрелив оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, найдены, вероятно, боевые патроны.

Об этом рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, передает SkyNews.

По словам шерифа, из комплекта было изъято около 500 патронов. Часть из них холостые и муляжи, другая часть, как подозревают следователи, может быть боевыми.

В правоохранительных органах пока не говорят о том, будут ли предъявлены уголовные обвинения.

Окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис заявила, что будет проведено "полное и тщательное расследование", но "если факты, доказательства и закон подтвердят обвинения, тогда я начну судебное преследование".

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Стрельба на съемках с Алеком Болдуином и гибель Галины Хатчинс

Трагедия произошла 21 октября в штате Нью-Мексико - на съемках вестерна "Раст" актер Алек Болдуин, выстрелив из реквизитного пистолета, ранил двух человек - оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэля Соуза.

42-летнюю Хатчинс госпитализировали, но спасти не смогли. Позже оказалось, что у нее было украинское гражданство - женщина получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы строить карьеру в кинематографе.

Сам Болдуин выразил соболезнования родственникам и близким погибшей, а также предложил помощь ее семье.

Автор: Виолетта Орлова