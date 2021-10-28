На съемочной площадке, где известный киноактер Алек Болдуин случайно застрелив оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, найдены, вероятно, боевые патроны.
Об этом рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, передает SkyNews.
По словам шерифа, из комплекта было изъято около 500 патронов. Часть из них холостые и муляжи, другая часть, как подозревают следователи, может быть боевыми.
В правоохранительных органах пока не говорят о том, будут ли предъявлены уголовные обвинения.
Окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис заявила, что будет проведено "полное и тщательное расследование", но "если факты, доказательства и закон подтвердят обвинения, тогда я начну судебное преследование".
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Стрельба на съемках с Алеком Болдуином и гибель Галины Хатчинс
Трагедия произошла 21 октября в штате Нью-Мексико - на съемках вестерна "Раст" актер Алек Болдуин, выстрелив из реквизитного пистолета, ранил двух человек - оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэля Соуза.
42-летнюю Хатчинс госпитализировали, но спасти не смогли. Позже оказалось, что у нее было украинское гражданство - женщина получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы строить карьеру в кинематографе.
Сам Болдуин выразил соболезнования родственникам и близким погибшей, а также предложил помощь ее семье.