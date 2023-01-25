Джастин Ройланд был не только одним из авторов, а также исполнительным продюсером и актером озвучки.

Телеканал Adult Swim заявил о прекращении сотрудничества с соавтором "Рика и Морти" Джастином Ройландом. Причиной стали обвинения в домашнем насилии в его адрес. Как пишет The Hollywood Reporter, комедийный сериал "Рик и Морти" будет продлен, но озвучат его уже другие актеры.

Решение о прекращении сотрудничества было вызвано тем, что прокуратура округа Ориндж в Калифорнии обвинила Ройланда в домашнем насилие с нанесением увечий и незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и/или обмана. Если вину актера докажут, то он может провести в тюрьме около семи лет.

Адвокат Джастина Ройланда настаивает на невиновности своего подзащитного. Расследование продолжается. Больше подробностей дела не раскрывается.

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Кто такой Джастин Ройланд

42-летний американский актёр, аниматор, сценарист, продюсер, режиссёр и комедиант. Широкую известность получил как соавтор популярного комедийного сериала для взрослых под названием "Рик и Морти" (выпускается с 2013 года, сейчас показано уже 6 сезонов, продолжается работа над седьмым).

Ройланда можно увидеть в сериалах "Пацаны: Осатанелые", "Обратная сторона Земли", "Гравити Фолз" и других, а также в фильме "Космический джем: новое поколение".

Напомним, объявлен полный список номинантов на Оскар-2023.

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