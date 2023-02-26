УНИАН собрал фильмы на любой вкус, о женщинах снимают не только комедии, а еще и боевики.

В преддверии женского праздника, который, к слову, в Украине предлагают праздновать не 8 марта, а 25 февраля, предлагаем вам посмотреть 5 мотивирующих фильмов о женщинах. Эти кинокартины показывают, что любая женщина обладает невероятной силой.

"Прислуга"

Фильм, представленный в 2012 году, рассказывает историю о том, как жительница штата Миссисипи борется за права темнокожих женщин, которым приходится работать служанками.

События разворачиваются в 1960-е годы, когда права темнокожих открыто нарушались. Однако одна женщина сумела все изменить, ведь не побоялась пойти против общества.

"Солдат Джейн"

Легендарный фильм вышел еще в 1997 году. Драматический боевик рассказывает о солдате Джейн, которая стала первой женщиной, попавшей в отряд Морских котиков. Героине, которую сыграла Деми Мур, приходится бороться с предрассудками.

Фильм показывает, что мужчины напрасно недооценивают женщин. Помимо этого, кинокартина показывает, насколько женщина может быть сильна.

"Убить Билла"

Квентин Тарантино представил фильм в 2003 году. Ума Турман, сыгравшая роль смелой женщины, которая может отомстить и постоять за себя, является музой режиссера. Однако она доказала, что получила роль не просто так. Турман раскрыла всю силу женщины.

Острый сюжет и непростая история понравятся и женщинам, и мужчинам. Боевик "Убить Билла" уже стал легендарным.

"Малышка на миллион"

Драма Клинта Иствуда была представлена в 2004 году. Фильм получил четыре "Оскара" и до сих пор считается одной из самых интересных историй о женщине.

В центре сюжета - простая официантка, которая решила заняться боксом. Никто не верил в успех девушки, но она смогла доказать, что способна на многое.

"Портниха" или "Месть от кутюр"

Драматическая комедия была представлена в 2015 году. Фильм рассказывает о портнихе, которая вернулась в свой родной город. Оттуда она сбежала еще ребенком, тогда ее обвинили в убийстве.

Теперь же портниха вернулась домой и пытается жить там, где ее никто не ждал. Простой, казалось бы, сюжет, отлично демонстрирует, что женщинам не стоит бояться осуждения.

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