Лента Мстислава Чернова о российской осаде Мариуполя во время полномасштабного вторжения, недавно получившая "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм, вскоре появится на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

"20 дней в Мариуполе " - первый фильм в истории Украины, который получил самую престижную кинонаграду - "Оскар". Во время своей речи Мстислав Чернов отметил, что, наверное, будет первым режиссером, который никогда не хотел бы делать этот фильм.

"Я хотел бы иметь возможность обменять это на то (эту награду - ред.), чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я отдал бы все это признание за то, чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан из Украины. Я бы отдал это, чтобы они освободили всех заложников, солдат, которые защищали нашу землю, гражданских, которые в их тюрьмах", - отметил Мстислав Чернов.

Над документальным проектом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Именно они в феврале-марте 2022 года оказались в блокадном Мариуполе и стали последними журналистами, кто освещал все события в городе в то время. Впоследствии за это все они стали лауреатами Пулитцеровской премии в 2023 году. Фильм был создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline.

На платформе кино и телевидения Киевстар ТВ лента появится 21 марта.

Вместе с "20 дней в Мариуполе" за "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" соревновались ленты "Бобби Вайн: Народный президент", "Вечная память", "Убить тигра" и "Четыре дочери".

Документальную ленту "20 дней в Мариуполе" на Киевстар ТВ зрители смогут посмотреть одновременно на 5 устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART-TV и приставке.

К слову, с 11 по 31 марта подписку на Киевстар ТВ можно приобрести со скидками. Пакет "Семейный" на 3 месяца будет доступен со скидкой 34%, а годовой - со скидкой 41%. Скидка на пакет "Премиум HD" на 3 месяца составит 46%, а на годовой - 56%. Оплатить картой можно сразу в приложении Киевстар ТВ.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 400 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

Вас также могут заинтересовать новости: