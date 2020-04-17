Режиссер Джеймс Ганн назвал лучшие фильмы о путешествиях во времени

В перечень, который постановщик считает неполным, вошли 17 фильмов.

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн, назвавший сиквелы, которые, по его мнению, лучше оригиналов, опубликовал перечень лучших фильмов о путешествиях во времени.

Читайте также"Отряд самоубийц 2" отснят: режиссер показал неофициальный постер (фото)

В частности, в перечен постановщика, вошли 17 фильмов, как классика, так и новые: "День сурка", "Назад в будущее", "Эффект бабочки", "12 обезьян", "Терминатор 2: Судный день", "Донни Дарко", "Бойфренд из будущего", "Прибытие", "Интерстеллар", "Грань будущего", BTTF, "Девушка, прыгнувшая сквозь время", "Планета обезьян", "Исходный код", "Безопасность не гарантирована", ""Отличное приключение Билла и Теда.

Он отметил, что этот список можно продолжить.