Суперфинал "Голоса страны-10" пройдет в особом формате из-за карантина

В финале «Голоса страны» сочетаются современные технологии, чрезвычайно актуальный во всем мире диджитал-формат и сила голоса участников.

Суперфинал десятого юбилейного сезона «Голоса страны», во время которого будет названо имя победителя, состоится 26 апреля на телеканале «1+1» в особом формате, учитывая важность дотриманная всех условий карантина. В финале «Голоса страны» сочетаются современные технологии, чрезвычайно актуален во всем мире диджитал-формат и сила голоса участников.

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На телеканале «1+1» приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным – все полученные средства от голосования и продажи рекламы во время выпуска пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизни больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Условия голосования за победителя остаются неизменными: отдать голос за своего фаворита зрители смогут осуществив телефонный звонок, отправив смс или проголосовав в приложении «1+1 Video».

Напомним, юбилейный сезон вокального шоу «Голос страны» отличился не только сильными голосами и уникальными тембрами участников, а еще и рядом нововведений на проекте. Так, на этапе «нокаутов» организаторы сообщили, что тренеры получают право на «кражу», и каждая команда звездных тренеров пополнилась на одного участника; тренеры ПТП с NK впервые за всю историю шоу создали дуэт на проекте среди участников своей команды, а в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу – зрители имели возможность посмотреть четыре эпизода этапа «нокауты» вместо двух.