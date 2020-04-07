Песня, на которую сняли клип, вошла в саундтрек к мультфильму "Тролли 2".

Джастин Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили клип на песню под названием Don't Slack - она вошла в саундтрек нового мультфильма "Тролли 2: Мировое турне".

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В ролике также снялась Анна Кендрик. Все трое принимают участие в озвучке героев анимации.

Режиссером видео выступил Calmatic, известный по клипу Lil Nas X на хит Old Town Road".

Ранее Джастин Тимберлейк и SZA выпустили клип на песню The Other Side из мультфильма "Тролли 2".

Сиквел мультфильма "Тролли" должен был выйти в украинский прокат 19 марта 2020 года, но кинотеатры были закрыты на карнтин из-за коронавируса.