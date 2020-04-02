С мечом в огне: The Hardkiss представил клип на песню-легенду о последнем шансе (видео)

Многим фанатам понравилась новая композиция группы.

Группа The Hardkiss представила новый клип на украиноязычную композицию «Гора».

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале группы.

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«Когда мир заполонил хаос и ненависть, когда люди стали угрозой для мира и друг для друга, – Небо перестало слышать человека. И тогда люди обратились к Горе… Чтобы она, мудрая и высокая, передала послание. И Гора согласилась. А Небо услышало и в последний раз дало человечеству живой росы, затушило пожары, наполнило реки и смыло ненависть. В последний раз», – говорится в описании к клипу на странице группы в Instagram.

В клипе солистка группы Юлия Санина предстает с короткими волосами в образе воительницы с мечом и в огне.

Фанаты уже успели оценить композицию и высказать свое мнение в комментариях: «Круто», «Сильная песня», «До мурашек».

Ранее УНИАН сообщал о выходе клипа The Hardkiss на песню «Косатка».