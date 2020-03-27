Хью Джекман сыграл лживого директора школы в новом фильме "Безупречный" (видео)

Вышел первый трейлер ленты.

Телеканал HBO выпустил первый трейлер фильма «Безупречный». Главные роли в ленте сыграли Хью Джекман и Эллисон Дженни.

Читайте такжеПредставлен первый тизер фильма "Безупречный" с Хью ДжекманомТрейлер опубликован на YouTube-канале HBO.

Режиссером ленты выступил Кори Финли.

Сюжет фильма основан на реальной истории Фрэнка Тассоне, директора престижной школы в богатом пригороде Нью-Йорка. Выпускники Фрэнка поступают в лучшие университеты США, родители и фонды щедро спонсируют его работу, а на страницах газет регулярно печатают его совместные фотографии со знаменитыми политиками и спортсменами. Но за всем этим скрывается преступная схема, которая неминуемо станет достоянием общественности.

Премьера фильма запланирована на 25 апреля, а в мае он появится на новом стрим-сервисе HBO Max.

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