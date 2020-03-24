Metallica начала выкладывать в сети записи концертов для фанатов на карантине (видео)

Музыканты предлагают своим поклонникам отвлечься от Netflix.

Легендарная группа Metallica будет еженедельно выкладывать в сети записи своих прошлых концертов, чтобы поддержать своих поклонников, сидящих в карантине.

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«Нужно передохнуть от Netflix, пока вы не проглотили запоем всю библиотеку? Представляем нашу новую серию концертов #MetallicaMondays», - говорится в сообщении.

Первое видео уже появилось в открытом доступе на YouTube-канале Metallica. Это концерт в ирландском замке Слейн в июне прошлого года. Новые записи будут выкладываться каждый понедельник.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube и стриминговий сервис Netflix на ближайший месяц снизят качество трансляций видео в Европе. Это должно помочь избавить сети от повышенной нагрузки в условиях, когда из-за пандемии коронавируса многие сейчас сидят дома и смотрят потоковое видео.