MARUV под своим альтер-эго выпустила вульгарную песню (18+)

Ее альтер-эго Shlakoblochina презентовала новую песню под названием "Самолетная".

Украинская певица MARUV под своим альтер-эго Shlakoblochina презентовала новую песню под названием "Самолетная".

Трек войдет в мини-альбом Fatality.

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У Shlakoblochina уже появилась своя страница в Instagram.

Отметим, что новая песня артистки понравилась далеко не всем.

"Что это только что было?", "У тебя, что пропало вдохновение? Раньше мне нравились твои песни, но это уже совсем не то", - написали ей в комментариях.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы и отметил, что это ее стиль, и ее англоязычне тексты содержат такие же слова и смыслы.

Внимание! В тексте песни присутствует ненормативная лексика