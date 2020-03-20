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MARUV под своим альтер-эго выпустила вульгарную песню (18+)

16:38, 20 марта 2020
Кино и музыка
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У Shlakoblochina уже появилась своя страница в Instagram / Instagram MARUV

Трек войдет в мини-альбом Fatality.

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У Shlakoblochina уже появилась своя страница в Instagram. 

Отметим, что новая песня артистки понравилась далеко не всем.

"Что это только что было?", "У тебя, что пропало вдохновение? Раньше мне нравились твои песни, но это уже совсем не то", - написали ей в комментариях.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы и отметил, что это ее стиль, и ее англоязычне тексты содержат такие же слова и смыслы. 

Внимание! В тексте песни присутствует ненормативная лексика

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Теги: #MARUV